تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث تعادل 3 أعوام مجتمعة

استمرت قفزات تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الأرباع الماضية، إلا أنه في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، سجلت قفزات هائلة في التداولات لتبلغ 81.3 مليار ريال في الربع الثاني ونحو 114.25 مليار ريال في الربع الثالث، لتبلغ تداولات الربع الأخير ما يعادل تقريبا إجمالي تداولات الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم نمت خلال الربع الثالث بنحو 678.2 في المائة بزيادة بلغت 99.57 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق البالغة نحو 14.68 مليار ريال، لتسجل التداولات مستوى قياسيا.

وبذلك تسجل التداولات في السوق الأمريكية عبر الأشخاص المرخص لهم نموا للربع الخامس على أساس سنوي، إذ نمت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 167 في المائة ونحو 1157 في المائة في الربع الثاني.

وتنقسم تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية إلى نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، والثاني تداولات مباشرة دون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم هذه التداولات.

ومقارنة بالربع الثاني من 2020، ارتفعت التداولات 40 في المائة، بعد أن كانت تبلغ نحو 81.34 مليار ريال، لتسجل التداولات زيادة بنحو 32.91 مليار ريال.

وبذلك تبلغ التداولات منذ بداية العام الحالي نحو 225.13 مليار ريال، أي ما يزيد على إجمالي تداولاتهم في آخر خمسة أعوام مجتمعة، بفضل الزيادة الكبيرة في الربعين الثاني والثالث بشكل خاص.

واستحوذت تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية على نحو 99.15 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية البالغة 115.24 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

فيما تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية بنحو 0.71 مليار ريال بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية.

في حين تأتي في المرتبة الثالثة التداولات في السوق الأوروبية بنحو 137 مليون ريال لتشكل 0.1 في المائة من إجمالي التداولات.

وبلغت التداولات في الأسواق العربية نحو 87 مليون ريال، مشكلة أقل من 0.1 في المائة، من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما وصلت التداولات في الأسواق الآسيوية نحو 40 مليون ريال وهي جزء يسير من إجمالي تداولات الفترة.

وكانت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي نحو 45.8 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 41.63 مليار ريال في العام الذي سبقه "2018"، بزيادة بلغت نحو 10 في المائة بما يعادل 4.17 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية