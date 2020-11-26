السعودية عضو في لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة "الألكسو"

تبدأ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في إعداد خطتها الاستراتيجية 2023- 2028م بمشاركة من المملكة، حيث أختير ممثل المملكة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل المقبل عضوا في لجنة إعداد الخطة الإستراتجية.

وسيكون للمملكة مساهمة في إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة "الألكسو" التي ستناقش الملامح الرئيسية لإعداد وتطوير التوجهات المستقبلية والمبادرات ذات العلاقة واستكمالها حتى عام 2028.

ومن المقرر أن يتم البت لاعتماد الإستراتيجية في اجتماع المؤتمر العام للمنظمة عام 2022م بحضور أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية للدول الأعضاء بالمنظمة، على أن تعرض قبلها على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه القادم في أبريل 2021م للإطلاع وإبداء الملاحظات، وتعد هذه الخطة الإستراتيجية الخامسة "للألكسو" منذ تأسيسها في 1970 م.

ومرت المنظمة بخمس خطط إستراتجية منذ إنشائها : الأولى (1984-2001م)، الثانية (2005-2010م)، الثالثة (2010-2016م)، الرابعة وهي الحالية التي بدأت في 2017م وتنتهي في عام 2022م.

وتعمل "الألكسو" في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك بينهما بين الدول العربية الأعضاء، الهادفة إلى الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي من خلال التربية والثقافة والعلوم، وتضم تحتها خمسة معاهد هي : معهد المخطوطات العربية، ومعهد البحوث والدراسات العربية، ومكتب التنسيق العربي، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، والمركز العربية للتعريب والترجمة والتأليف والنشر.

يذكر أن هذا التعاون بين "الألكسو" والمملكة يعد مؤشرًا لتحقيق المزيد من الإسهامات الفاعلة على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.