وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني الأوضاع الإقليمية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبحسب "واس" بحث الوزيران خلال الاستقبال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.