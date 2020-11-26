ديزني تلغي 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

تعتزم مجموعة ديزني إلغاء ما مجموعه 32 ألف وظيفة في أنشطتها المتعلقة بالمتنزهات الترفيهية بحلول نهاية النصف الأول من سنة 2021 ، بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، من بينها 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة أعلنت في سبتمبر الفائت نيتها إلغاءها.

ففي تقريرها السنوي الذي قدمته إلى لجنة الأمن والبورصة الأميركية، أشارت الشركة العملاقة إلى أن عدد العاملين لديها في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية أكتوبر بلغ 203 آلاف شخص، من بينهم 155 ألفاً يعملون في الأنشطة المرتبطة مباشرة بالملاهي بحسب "الفرنسية".

وكانت ديزني أعلنت في أيلول/سبتمبر الفائت أنها ستلغي 28 ألف وظيفة في الولايات المتّحدة بسبب إقفال بعض متنزهاتها أو الحجم المحدود جداً لنشاطها خلال الجائحة.

وكتبت المجموعة الأولى في العالم في مجال الترفيه في تقريرها السنوي "في المجموع، سيشهد نحو 32 ألف موظف انتهاء عقودهم في النصف الأول من العام 2021".

