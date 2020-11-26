الصين تحقق 26% من هدف 2020 لواردات الطاقة الأمريكية بموجب اتفاق التجارة

كثفت الصين واردات النفط الخام والبروبان والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة منذ يوليو ، لكن إجمالي مشتريات منتجات الطاقة حتى أكتوبر لا تزال أقل بكثير من الأهداف المحددة لعام 2020 المدرجة في اتفاق المرحلة 1 التجاري مع واشنطن بحسب رويترز.

ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات جمارك صينية، فإنه على مدى الشهور العشرة الأولى من 2020، بلغت قيمة مشتريات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبروبان والبيوتان من الولايات المتحدة 6.61 مليار دولار، أي نحو 26 بالمئة فحسب من هدفها البالغ 25.3 مليار دولار.

وعلى الرغم من أنه من المستبعد تحقيق الحجم المستهدف بحلول نهاية العام، فإن مسؤولين تجاريين صينيين وأمريكيين أكدوا التزامهم بالاتفاق في أغسطس آب، وزادت واردات الصين من منتجات الطاقة الأمريكية بشدة في النصف الثاني من العام.

وتمثل قيمة المشتريات حتى أكتوبر تشرين الأول قفزة بخمسة أمثال عن المستوى المسجل حتى نهاية يونيو حزيران وسجل 1.29 مليار دولار.