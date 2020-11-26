متى وكيف ستتاح لقاحات "كوفيد" ؟ .. شركات الأدوية تجيب

نشرت شركات فايزر وبيونتيك ومودرنا بيانات تظهر أن اللقاحين اللذين تعمل الشركات الثلاث على إنتاجهما تبلغ نسبة فاعليتهما في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19 حوالي 95 في المائة. وذكرت شركة أسترازينيكا هذا الأسبوع إن لقاحها قد تصل فاعليته إلى 90 في المائة. وقالت الشركات إن التوزيع يمكن أن يبدأ على الفور للحكومات في مختلف أنحاء العالم للبت فيمن سيتلقى اللقاح وبأي ترتيب وذلك إذا أقرت السلطات المعنية هذه اللقاحات في الأسابيع المقبلة.

وفيما يلي إطارا للخطوات التي قد تسير بها تلك العملية بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم :

متى تطرح الشركات اللقاح ؟

بدأت فايزر ومودرنا وأسترازينيكا بالفعل تصنيع اللقاحات. وقالت فايزر إنها ستنتج هذا العام ما يكفي لتحصين 25 مليون إنسان وستنتج مودرنا ما يكفي لتحصين 10 ملايين بينما ستنتج أسترازينيكا ما يكفي أكثر من 100 مليون فرد.

وستتولى وزارة الدفاع الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إدارة التوزيع في أمريكا وسيبدأ على الأرجح في منتصف ديسمبر بطرح 6.4 مليون جرعة مبدئيا في مختلف أنحاء البلاد. وتعتزم السلطات الصحية في بريطانيا بدء توزيع اللقاح في أسرع وقت ممكن ومن المتوقع أن يحدث ذلك في ديسمبر. وفي الاتحاد الأوروبي يرجع الأمر لكل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في بدء توزيع اللقاحات على سكانها.

من سيحصل على لقاح معتمد في أمريكا ومتى ؟

قال مركز السيطرة على الأمراض إنه عندما تعتمد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اللقاح فسيكون أول من يتلقونه 21 مليون فرد يعملون في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى 3 ملايين فرد يعيشون في مراكز الرعاية الصحية لفترات طويلة.

ومن المرجح أن تكون الفئة التالية هي العاملون في المجالات الأساسية وعددهم 87 مليونا يعملون في وظائف لا يمكن إنجازها من البيت. ومن هؤلاء رجال مكافحة الحرائق والشرطة والعاملون في التعليم ووسائل النقل ومجال الغذاء والزراعة والخدمات الغذائية.

والفئة التالية في سلم الأولويات حوالي 100 مليون من البالغين الذين يعانون من حالات مرضية شديدة الخطورة و 53 مليونا تزيد أعمارهم على 65 عاما وهم ممن تزيد احتمالات إصابتهم بالمرض.

وقال المسؤولون عن الصحة العامة إن اللقاحات ستتاح لمعظم الأمريكيين في الصيدليات والعيادات الطبية وعيادات الأطباء في ابريل بحيث يصبح اللقاح متاحا لأي شخص يريد التحصين بحلول يونيو. ومن غير الواضح متى سيتاح اللقاح للأطفال. وقد بدأت فايزر وبيونتيك اختبار لقاحهما على متطوعين في سن 12 عاما.

متى يتاح اللقاح في الدول الأخرى ؟

توجد آليات في كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا واستراليا لاعتماد اللقاحات بسرعة. ومن المتوقع أن توجه نسبة كبيرة من الجرعات التي ستنتجها أسترازينيكا هذا العام إلى بريطانيا حيث قال مسؤولو الصحة إنهم قد يبدأون بعد اعتماد اللقاح تحصين الناس في ديسمبر . وعلى رأس أولوياتهم العاملون في بيوت رعاية المسنين والمقيمون فيها.

وفي أوروبا قالت الهيئة المعنية باعتماد الأدوية إن بإمكانها أن تصدر رأيها في سلامة اللقاح خلال ديسمبر. وقالت الدول إن الدفعة الأولى من اللقاح ستخصص للمسنين والمعرضين للإصابة وعاملي الخطوط الأمامية مثل الأطباء. وتقول الدول إنها ستشتري اللقاح عن طريق خطة الشراء المشتركة التي تديرها المفوضية الأوروبية والتي أبرمت صفقات للحصول على 6 لقاحات مختلفة وملياري جرعة. وتتباين الجداول الزمنية للتوزيع ولا تزال الدول ترسم خطط التوزيع والتحصين.

وتتوقع إيطاليا أن تحصل على الدفعات الأولى من لقاحي فايزر بيونتيك وأسترازينيكا في أوائل 2021. وتعتزم أسبانيا بدء تحصين مواطنيها في يناير. وفي بلغاريا قال المفتش العام للصحة إنه يتوقع وصول الشحنات الأولى في مارس أو ابريل. وقال وزير الصحة في المجر إن الجرعات ستصل في الربيع على أقرب تقدير.

أما ألمانيا التي تنتمي إليها بيونتيك فتتوقع طرح اللقاح أوائل 2021 في مراكز تحصين جماعية في صالات المعارض والمطارات وقاعات الحفلات. وستستخدم أيضا فرقا متنقلة لخدمة بيوت رعاية المسنين. وسيتم تحصين العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية والمعرضين أكثر من غيرهم للإصابة.

متى تحصل الدول النامية على اللقاحات ؟

استطاع برنامج كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وجافي للقاحات التى تهدف لتجميع الأموال من الدول الغنية والمنظمات غير الهادفة للربح لشراء اللقاحات وتوزيعها على عشرات الدول الفقيرة جمع ملياري دولار. والهدف الأول للبرنامج هو تحصين 3 في المائة من الناس في تلك الدول على أن ترتفع النسبة في النهاية إلى 20 في المائة. وقد وقع البرنامج اتفاقا مبدئيا لشراء لقاح أسترازينيكا الذي لا يتطلب التخزين في أجهزة خاصة شديدة التبريد مثل لقاح فايزر.

ومن المتوقع أن تحصل الدول الأقل ثراء في أفريقيا وجنوب شرق آسيا مثل الهند على اللقاح بأسعار مخفضة أو مجانا بموجب هذا البرنامج في 2021 وإن لم يكن هذا الأمر مؤكدا. وربما تشتري دول أخرى مثل دول أمريكا اللاتينية اللقاح عبر كوفاكس. وتعمل عدة دول أيضا على إبرام اتفاقات مع شركات الأدوية.

كم سيبلغ سعر اللقاح ؟

تفاوضت الشركات المصنعة للقاح على أسعار متفاوتة لم يتم الإفصاح عنها كلها. وقد دفعت حكومات مبالغ تتراوح بين بضعة دولارات للجرعة من لقاح أسترازينيكا و 50 دولارا للقاح فايزر المكون من جرعتين. وقالت دول كثيرة إنها ستغطي تكاليف تحصين سكانها.