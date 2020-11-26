بفضل أسهم التكنولوجيا .. مؤشر "نيكي" يغلق عند أعلى مستوى في 30 عاما

صعدت الأسهم اليابانية اليوم لتغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 29 عاما ونصف العام إذ مضت أسهم التكنولوجيا على درب نظائرها الأمريكية على المؤشر ناسداك لكن المكاسب كانت محدودة بفعل المخاوف بشأن أحدث قيود لمكافحة فيروس كورونا على المستوى المحلي والتي تعرقل التعافي الاقتصادي. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.91 في المائة ليغلق عند 26537.31 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 1991. وصعد 101 سهم على المؤشر مقابل تراجع 118. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة إلى 1778.25 نقطة.

وكانت قطاعات الاتصالات والأدوات الدقيقة والأجهزة الكهربائية ضمن أعلى القطاعات أداء في البورصة الرئيسية وسجلت ارتفاعات بين 1.51 و 1.79 في المائة. وفتح السوق منخفضا لكن سرعان ما تغير الاتجاه العام مع صعود الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا وجني المستثمرين للمكاسب بدعم من إغلاق مؤشر ناسداك الأمريكي الزاخر بأسهم التكنولوجيا مرتفعا 0.47 في المائة مساء. وكان سهم نينتندو لألعاب الفيديو ضمن الأسهم القيادية الرابحة حيث ارتفع 4.6 في المائة. وحققت بقية أسهم التكنولوجيا مكاسب حيث قفز سهم مجموعة سوف بنك 3.2 في المائة وزاد سهم طوكيو إلكترون 3.3 في المائة. وقفز سهم شارب كورب 3.69 في المائة بعدما ذكرت "بلومبرج" أن شركة نينتندو أضافت الشركة كمجمع لجهازها الشهير للألعاب سويتش.