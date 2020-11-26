نظرية القصة القصيرة

الكتاب صادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ويتحدث عن القصة القصيرة، أحد أكثر الأجناس الأدبية تنوعا ومراوغة وتجددا، وما زالت عصية على التعريف. وعلى الرغم من قصرها فهي أكثر الفنون مرونة، فما زال كتاب القصة يستطيعون ابتكار أشكال جديدة تكاد تكون لا متناهية منها، ونحسب أن هذه الإمكانية لن تنتهي أبدا، لما يتوفر للقصة من احتمالات مركبة ومعقدة وتقنيات تتسم بالقدرة على التجدد والتكيف. يحاول هذا الكتاب الإمساك بخيوط اللعبة، وكشف الأسس النظرية التي تمنح القصة القصيرة هذه الطاقة المتجددة، بعد استعراض آراء النقاد ابتداء من إدجار آلن بو إلى الآن، ثم بناء نظام نظري قادر على التفسير والتعليل وتطبيقه على عدد كبير من القصص العربية.