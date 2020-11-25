موسم الأعياد يجلب القلق والتوتر لتجار التجزئة في أوروبا

في مثل هذا الوقت من العام، كان ينس بيجشكي يستعد عادة لبيع مجموعته من الفوانيس الورقية المصنوعة يدويا للعملاء في عشرات من أسواق الكريسماس في جميع أنحاء ألمانيا.لكن الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا وعمليات الإغلاق أدتا إلى إلغاء جميع الأسواق الاحتفالية البالغ عددها ثلاثة في ألمانيا تقريبا، ما أدى بدوره إلى تدمير خطط بيجشكي وإلقاء الضوء على مصير آلاف الشركات مثل شركته."لقد طلبنا المنتجات من موردينا في الهند في شباط (فبراير). لم يكن بإمكاننا توقع تأثير الفيروس في ذلك الوقت"، هذا ما قاله الشاب البالغ من العمر 48 عاما، الذي أدار "ستيرن فيم هيمل" - نجوم من السماء - على مدار العقد الماضي.على الرغم من أنه كان يبيع أيضا عبر موقعه على الإنترنت لعدة أعوام، إلا أن بيجشكي يشك في أن الطلبات عبر الإنترنت ستعوض خسارة أغلبية أعماله التي تأتي عادة في هذا الوقت من العام. قال: "نحن نعتمد تماما على أسواق الكريسماس. أخشى أن موردينا قد يفلسون إذا لم نطلب أي شيء في العام المقبل".في جميع أنحاء أوروبا يناشد تجار التجزئة الحكومات رفع الإغلاق لإنقاذ فترة التسوق الحاسمة بين عروض "الجمعة السوداء" الترويجية في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) وعيد الميلاد. تحقق هذه الأسابيع الأربعة 20-50 في المائة من المبيعات السنوية لكثير من تجار التجزئة في غير قطاع الأغذية، وفقا لـ"يوروكوميرز"، اتحاد تجارة التجزئة في الاتحاد الأوروبي.قال كريستيان فيرشورين، المدير العام لـ"يوروكوميرز"، إن عمليات الإغلاق الأخيرة التي أغلقت متاجر غير أساسية في مجموعة من الدول الأوروبية وقيدت الحركة والتفاعلات الاجتماعية، ستجعل هذا العام "صعبا بشكل خاص".وحذر من أن صغار تجار التجزئة "سيكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة من الإغلاق". قال: "يتوقع بعض أعضائنا أن ما يصل إلى 30 في المائة من متاجر الملابس التي تعتمد بشكل خاص على فترة عيد الميلاد، لن تفتح أبدا مرة أخرى"."لا في كوي كلوج"، متجر ألعاب شمال مونمارتر في باريس، هو عمل آخر يواجه تحديات ضخمة. قالت المالكة، مايا بيليسارد يادان، إنها غاضبة للغاية من إجبارها وتجار التجزئة الآخرين غير الضروريين على الإغلاق. أضافت: "إنه مجرد ظلم مروع".أوضحت بيليسارد يادان أن المتجر يحقق عادة 15 في المائة من مبيعاته السنوية في تشرين الثاني (نوفمبر) و25 في المائة أخرى في كانون الأول (ديسمبر).لكن بعد منعها من السماح للعملاء بالدخول، لجأت بدلا من ذلك إلى نظام النقر والتجميع، أو إرسال رسائل نصية والتقاط الطلبات. لكنها لا تظن أن هذا سيعوض نقص الإقبال. قالت: "شراء حيوان محشو لطفل عبر الإنترنت لا معنى له. يريد الناس لمسها".شعرت المتاجر الفرنسية الكبرى ببعض الراحة الجمعة، عندما قالت شركة أمازون لتجارة التجزئة إنها سترضخ للضغوط السياسية والتجارية من خلال تأخير بدء عروض الجمعة السوداء الترويجية في فرنسا لمدة أسبوع، حتى الرابع من كانون الأول (ديسمبر). فريدريك دوفال، رئيس أمازون فرنسا، قال إن مبيعاتها ارتفعت 40-50 في المائة منذ بدء الإغلاق الفرنسي في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) - تماشيا مع تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت.تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 21 في المائة في الشهرين التاليين لتفشي الوباء في آذار (مارس)، قبل أن تنتعش بسرعة فوق مستويات العام الماضي بمجرد رفع الإغلاق الأول. وكان أكبر نمو، على أساس سنوي، قد حدث في الطلبات عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت حيث قام المستهلكون بتحويل الإنفاق إلى التجارة الإلكترونية.لكن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو عادت إلى الانخفاض مرة أخرى في أيلول (سبتمبر) عندما تسارعت الموجة الثانية من الفيروس. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي عمليات الإغلاق في الخريف إلى انخفاض أكبر في المبيعات بعد أن أشار مسح لمديري المشتريات في تشرين الأول (أكتوبر) إلى انخفاض النشاط في كثير من شركات الخدمات. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر)، الذي تم نشره الجمعة، إلى أدنى مستوى له منذ أيار (مايو).يعتقد بعضهم أن اكتشافات اللقاح التي تم الإعلان عنها هذا الشهر من قبل بيونتك/فايزر وموديرنا ستوفر أملا كافيا لكثير من المتاجر والمطاعم وغيرها من الشركات التي تواجه العملاء بأن يتم السماح لها بمواصلة الكفاح من أجل أوقات أفضل في المستقبل.قال أناتولي أنينكوف، الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي: "إنها نظرة محبطة حقا. لكن مع وجود اللقاح في الطريق، من المحتمل أن يكون هناك استثمار كاف للحفاظ على استمرار معظم هذه الشركات".في إيطاليا تظل متاجر التجزئة مغلقة في معظم المناطق حتى أوائل كانون الأول (ديسمبر) على الأقل، في حين من المنتظر أن ينخفض متوسط إنفاق الأسرة في عيد الميلاد بنسبة 15 في المائة هذا العام، وفقا لجمعية المستهلكين، كوداكنس. قال كارلو رينزي، رئيس الجمعية: "ستكون عربة بابا نويل أخف هذا العام نتيجة لشعور عديد من العائلات بضغوط أزمة كوفيد - 19".مع استمرار كثير من الأشخاص في العمل من المنزل، وتقييد قدرتهم على السفر أو التواصل الاجتماعي، من المتوقع زيادة المبيعات عبر الإنترنت في المعدات الحاسوبية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية والأدوات الذكية. توقعت شركة جي اف كاي GfK للأبحاث أن تساعد هذه الاتجاهات على الحفاظ على استقرار مبيعات "الجمعة السوداء" عند نحو تريليون يورو هذا العام في 70 دولة تتبعها - بعد نمو بنسبة 20 في المائة العام الماضي.لكن من المرجح أن يفيد هذا التحول تجار التجزئة الأكبر حجما الذين يتمتعون بحضور أكبر عبر الإنترنت. قال إنريك مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة فناك دارتي، سلسلة الإلكترونيات والكتب والموسيقى الفرنسية، إنها تتوقع أن يكون حالها أفضل في الإغلاق الثاني مقارنة بالأول لأن متاجرها ظلت مفتوحة للمبيعات الأساسية ولأن خدمتها عبر الإنترنت تحظى بشعبية.