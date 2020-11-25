العلاج بالخلايا يصطدم بعقبة التصنيع

سوق العلاج بالخلايا تتوسع بوتيرة سريعة - علاجات Car-T غيرت وجه رعاية مرضى السرطان. لكن مع تزايد الطلب على العلاجات الخليوية وتحديد مزيد من التطبيقات السريرية، تركز الصناعة بشكل متزايد على التوسع.الطريق إلى العلاج بالخلايا من خلال علاجات أكثر قابلية للتوسع، مليء بالتحديات التصنيعية وتحديات سلاسل التوريد. يقول أميت أجاروال، وهو عضو منتدب في قسم علوم الحياة لدى شركة ديلويت الاستشارية: "من الصعب صنع هذه الأشياء. إذا أريد لها أن تصبح المستقبل حقا، فيجب أن تتعلم الصناعة أن تصنعها لكي تحقق عائدا أعلى بكثير وتتمتع بيقين أكبر بكثير مما هي عليه الآن".يوجد حاليا نوعان رئيسان من العلاج بالخلايا يشكلان السوق: علاجات ذاتية تستخدم خلايا المريض الخاصة نقطة انطلاق للعلاج، في حين تأخذ العلاجات الخيفية الخلايا من متبرعين أصحاء. يشترك النوعان في كثير من التكنولوجيا التي تمكن الخلايا من إعادة تصميم نفسها، لكنهما مختلفان تماما من حيث التصنيع وسلاسل التوريد.علاجات Car-T الرائدة في الصناعة من شركتي نوفارتيس وجيلياد هي علاجات ذاتية. وهي تعمل عن طريق تعديل خلايا المريض لتحديد موقع السرطان ومهاجمته. يتم جمع خلايا المريض بإشراف المستشفى وتجميدها. ثم تنقل إلى منشأة تصنيع حيث تعاد هندستها قبل إعادتها إلى المريض، في رحلة من الذهاب والإياب.قابلية التوسع الصناعي للعلاج بالخلايا الذاتية أمر قابل للنقاش. يستغرق العلاج أسابيع ويجب أن تكون له سلسلة إمداد خاصة به. التخزين الآمن ونقل خلايا المريض هي أمور مكلفة ومعقدة. موقع التصنيع الأساسي لـ Kymriah، وهو علاج Car-T الذاتي الذي طورته شركة نوفارتيس، أنشئ في نيو جيرسي. عندما يصبح المنتج متاحا في أوروبا، يمكن أن تشمل العلاجات رحلتين عبر المحيط الأطلسي.إحدى طرق زيادة قابلية التوسع تتمثل في إقامة شراكات مع شركات التصنيع على أساس عقود. لكن كثيرا من شركات الأدوية تفضل الاستثمار في مواقعها الخاصة. في 2019، استحوذت شركة نوفارتيس على شركة سلفور كيور CellforCure، وهي شركة تصنيع فرنسية بموجب عقود متخصصة في العلاج بالخلايا. كما افتتحت موقعا جديدا لتصنيع وابتكار العلاج بالخلايا في شتاين، سويسرا.يقول ماثيو ديردي، الرئيس التنفيذي لشركة سل آند جين ثيربي Cell and Gene Therapy Catapult، وهي مبادرة أنشئت لتعزيز نمو صناعة العلاج بالخلايا والجينات في المملكة المتحدة: "أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة الابتكار في التصنيع حيث تعمل شركات الأدوية على تطوير العمليات بنفسها لأنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه والقيمة لإنشائها".يمكن أن يؤدي توطين صناعة العلاجات الخليوية إلى إزالة الكثير من الضغط من سلاسل التوريد. يقول ديردي: "يعمل الناس على إنتاج علاجات من عدد أقل من الخلايا، ثم يعتمدون على جسم المريض نفسه لتكاثرها. إذا كان بإمكانك فعل ذلك، فإن توطين تصنيع العلاجات الخليوية هو خطوة أخرى أقرب إلى الواقع".في حين أن هناك كثيرا من الطرق لجعل العلاجات الذاتية أكثر قابلية للتوسع، فإن الطبيعة الدائرية لسلاسل توريدها تشكل حاجزا أساسيا. يقول أندريه شوليكا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البيولوجية الفرنسية، سليكتس: "لا أعتقد أن العلاجات الذاتية ستستمر ضمن صناعة الأدوية. أعتقد أنها ستعود إلى المراكز الطبية أو المستشفيات التي ستقوم بها على أساس شخصي".عمليات تصنيع العلاج بالخلايا الخيفية، وسلاسل توريده، تشبه إلى حد ما تلك الموجودة في علم الأحياء التقليدي. يمكن إنتاج عدة دفعات من العلاج الخليوي من متبرع واحد سليم. يتم بعد ذلك حفظها بالتبريد والوصول إليها على أنها علاجات "جاهزة للاستخدام". تقوم شركة سليكتس، مثلا، بتطوير عدد من علاجات Car-T الخيفية لعلاج الأمراض المميتة مثل سرطان الدم الليمفاوي الحاد والورم النخاعي.يعتقد الدكتور شوليكا أن زيادة الاستثمار في العلاجات الخيفية في جميع أنحاء الصناعة مرتبطة بقابليتها النسبية للتوسع. "العلاج الخيفي هو أقرب إلى كونه عملية تصنيعية حقيقية. في مركز واحد، يمكنك تحضير المئات إن لم يكن الآلاف من الجرعات مسبقا وتوزيعها في جميع أنحاء العالم".كلما أصبحت علاجات الخلايا أكثر قابلية للتوسع، كان هناك مجال أكبر لتطوير علاجات للأمراض الأخرى. يقول أجاروال: "أعتقد أنه سيتم استخدام العلاجات الخليوية في كثير من المجالات بخلاف السرطان، خاصة حيث توجد تكاليف وأعباء كبيرة للعلاجات الحالية. الهيموفيليا مثال ممتاز على ذلك".قد تكون علاجات الخلايا الخيفية أكثر قابلية للتوسع، لكن الصناعة لا تزال تعاني مع الجانب العلمي. نظرا لأن الخلايا المعدلة لعلاج معين تأتي من متبرع وليس من المريض، فهناك خطر أكبر أن يتم رفضها.يوضح ديردي: "إذا كنت تستخدم خلايا المريض نفسه وتقوم بتعديل شيء واحد فقط، فقد يكون هناك احتمال أقل بكثير من حيث ارتكاب أخطاء بيولوجية. لكن إذا أخذت الخلايا من شخص آخر له عوامل مختلفة من الناحية الوراثية والعمر والوضع الصحي، ثم تقوم بتعديلها من أجل ستخدام مختلف في جسم المتلقي، فقد ينتج عن ذلك علاج أقل فعالية أو أقل أمانا".سوق العلاج الخليوي قد تتباعد أيضا مع نموها. يلخص ديردي الوضع بقوله: "قد ينتهي بنا الأمر بمزيج من العلاجات الذاتية التي هي فعلا شخصية وفعالة للغاية ومفصلة للغاية، وعلاجات خيفية أكثر عمومية وغير شخصية تظل فعالة، لكنها ليست بالضرورة فائقة الفعالية".