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الطاقة- النفط

تراجع مخزون الخام الأمريكي بنحو 800 ألف برميل

الاقتصادية من الرياض

تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في أحدث أسبوع، وكذلك مخزون نواتج التقطير، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.
هبط مخزون الخام نحو 800 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر إلى 488.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 127 ألف برميل.
ونمت مخزونات البنزين الأمريكية 2.2 مليون برميل إلى 230.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 614 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل إلى 142.6 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.6 مليون برميل.

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