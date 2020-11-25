نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج الفائز بالكأس بين الهلال والنصر السبت القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 - 2020 التي ستجمع فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم السبت 13 ربيع الآخر الموافق 28 نوفمبر 2020. وأناب الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير والعرفان باسمه واسم كافة الرياضيين لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذه المباراة التي تمثل تتويجا لموسم رياضي حظي فيه القطاع الرياضي بكل الدعم والاهتمام حتى أصبحت منافساته محل المتابعة محليا وخارجيا.

وقال "إن هذه المناسبة تعد تكريما حقيقيا لكل رياضي في وطننا الغالي وما تشهده الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لم يكن ليتحقق لولا الدعم والاهتمام اللذان يوليهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لهذا القطاع الذي نجح اليوم في استضافة أكبر الأحداث والمنافسات العالمية إلى جانب التوسع الكبير الذي تحقق بفضل رؤية 2030 الطموحة لتنمية هذا القطاع بارتفاع نسبة ممارسة الرياضة من 13% في 2015 إلى 19% في 2019 في الوقت الذي أصبح فيه الدوري السعودي ضمن الأعلى تصنيفا من بين 20 دوريا بالعالم".

ورحب وزير الرياضة بحضور أمير الرياض وتشريفه لهذه المناسبة الرياضية الكبرى وتتويجه الفائزين في نهاية اللقاء. مقدما التهنئة لفريقي الهلال والنصر على وصولهما لهذه المباراة ومتمنيا في الوقت ذاته أن يقدم الفريقان مواجهة كروية تعكس القيمة الفنية لكرة القدم السعودية. وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي أن جميع الاحترازات الصحية اللازمة قد تم اتخاذها من قبل القائمين على التنظيم وبالتعاون مع الجهات المعنية وفقا للبروتوكول المعتمد بما يضمن تحقيق السلامة للجميع التي تعد أولوية كبرى في ظل ظروف الجائحة الراهنة. سائلا الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وشعبه وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والازدهار والرخاء.