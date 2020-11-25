"البيئة" : إزالة الشجرة المعمرة في جازان مرفوض تماما .. والعقوبة تنتظر المتعدي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المتعدي على الشجرة المعمرة "الضبر" في منطقة جازان التي أظهرها المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي شركة قامت بإزالة الشجرة غير نظامية بغرض تنفيذ خدمات في الموقع دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.

وأكدت أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار وأن سقف الغرامات في النظام الجديد ارتفع بشكل كبير ورادع للعابثين بالبيئة حيث يتضمن بالإضافة إلى الغرامات التوقيف والسجن للمخالفين. مشددة على أن هذا الفعل غير مقبول أبدا وأن العمل جار على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.

وبينت أنها كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروعها في مناطق المملكة كافة والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي وقد تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.

وأشارت إلى أن حماية البيئة مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة. داعية إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على قطع الأشجار.

وأكدت أن من أهم أوجه هذا التعاون هو الامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي واستخدام البدائل المتاحة عوضا عنها. مهيبة بالمواطنين والمقيمين بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.