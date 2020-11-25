إنجاز سعودي .. تتويج "التجارة" بجائزة التميز الحكومي كأفضل وزارة عربية

في إنجاز سعودي جديد توجت وزارة التجارة اليوم بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.

كما حققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة "أسس شركتك" التي تمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات لتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري ما نتج عنها تأسيس أكثر من 13 ألف شركة.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة "افتراضيا" اليوم في دبي بالإمارات برعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.

وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أن فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي إنجاز جديد لوطننا الغالي وهو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030. مشيدا بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل التجارة.

وعملت وزارة التجارة خلال السنوات الماضية على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتوائم مع رؤية 2030 ليشمل : وكالة خاصة لخدمة العملاء وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتب لإدارة التحول في الوزارة واستقطاب وتمكين الكفاءات المميزة كما حدثت استراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية وموائمتها مع مستهدفات الرؤية ولكي تكون نموذج للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.

كما استقطبت الوزارة الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي حيث وصل إلى 80% في 2019 ويعد أعلى من المعدل العالمي والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90% كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600.

وحرصت الوزارة في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونيا وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيا إلى 97% إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.

كما تم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير قرابة 60 تشريع تشمل : أنظمة وتنظيمات ولوائح أبرزها : "نظام التجارة الإلكترونية ونظام الامتياز التجاري ونظام الشركات المهنية نظام الرهن التجاري ونظام مكافحة التستر" وغيرها.

وأسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تشرف عليه الوزارة وصولا للمرتبة 38 عالميا والمرتبة الـ 3 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نموا في التجارة الإلكترونية وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج (يسّر) للتعاملات الإلكترونية.

وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري وقد أطلقتها الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتحفيز الفكر القيادي والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وتكرم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما : المؤسسات والأفراد وتضم الجوائز المؤسسية : أفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

أما الجوائز الفردية فتضم : فئات أفضل وزير عربي وأفضل محافظ عربي وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية وأفضل مدير بلدية في المدن العربية وأفضل موظف حكومي عربي وأفضل موظفة حكومية عربية.

يشار إلى أن وزارة التجارة منحت منذ أسبوعين شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية تحصل عليها في السعودية لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.