مدن: ارتفاع أعداد المصانع الجاهزة للمنشآت الصغيرة إلى 780 مصنعا

أفصحت لـ«الاقتصادية» الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن ارتفاع أعداد المصانع الجاهزة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 780 مصنعا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020.وقال قصي العبدالكريم مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي المكلف، إن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تساعد على تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35 في المائة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030 واتساقا مع المبادرات الموكلة لـ"مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب". وأضاف أن "مدن" رفعت بنهاية الربع الثالث من 2020 أعداد المصانع الجاهزة التي توفرها بمساحات تراوح بين 700 متر مربع و1500 متر مربع لأكثر من 780 مصنعا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، مع وجود 404 مصانع جاهزة للإيجار فورا.وبين أن ذلك نتيجة للمزايا الاستثمارية والإجراءات الميسرة والحلول التمويلية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد وتقليل التكلفة على المستثمر، ما أدى إلى زيادة الإقبال عليها محليا وعالميا خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى مساهمتها في تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية المختلفة.وأشار إلى ارتفاع عدد الوحدات المؤجرة بنهاية الربع الثالث 2020 إلى 94 مصنعا جاهزا، لافتا إلى أن "مدن" توفر بجانب منتج المصانع الجاهزة منتجات داعمة ومكملة مثل "مصنع وقرض" بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم مصنع جاهز وتمويل مالي مقابل المشروع، ومنتج "أسس" الذي يتيح الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى أربعة ملايين ريال مصحوبا بمجموعة من الحوافز.