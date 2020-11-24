السعودية تعزز نموها بالاستثمار في تراثها الثقافي

دول الخليج التي تتطلع إلى تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط، تعلق الآمال على السياحة التراثية غير المستغلة لتعزيز النمو.في السعودية يتم الترويج لآثار رائعة كانت لفترة طويلة منيعة على السياحة العالمية، باعتبارها مخططات رحلات لابد أن يصل إليها المسافرون الباحثون عن مواقع غير مكتشفة.دول أخرى في المنطقة موجودة بالفعل على خريطة السياحة، تعمل على صقل عروضها بعيدا عن عطلات الشمس والبحر باتجاه الزوار الذين يسعون إلى الغوص في تاريخ الجزيرة العربية.تم فتح واحة العلا الواقعة شمال غربي السعودية، وهي أكبر موقع لحضارة الأنباط العربية القديمة تم العثور عليه جنوب البتراء الأردنية، للسياح في تشرين الأول (أكتوبر) بعد عامين من التجديد.الحجر، أول موقع سعودي مسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، يعرض 100 مدفن وواجهات متقنة تم اقتطاعها من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بمدينة مدائن صالح النبطية على طريق درب البخور الذي بلغ ذروته في القرنين قبل الميلاد وبعده.دادان القريبة منها، وهي مدينة يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، هي وجهة أخرى يتم تجهيزها للسياح، إلى جانب نقوش صخرية في جبل إكمة.يقول تيم باور، مستشار في علم الآثار مقيم في الإمارات: "عندما يفكر الناس في مصر، فإنهم يفكرون في الأهرامات. الآن تريدهم القيادة السعودية أن يفكروا في العلا، وهي صورة إيجابية للتراث الثقافي الغني".ظهور هذا القطاع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات دفع جامعة زايد في أبوظبي إلى تطوير درجة الماجستير في التراث والتنمية وريادة الأعمال. يقول باور، المستشار في هذا المسار، إن "ماجستير إدارة الأعمال في صناعة التراث" يعكس الطلب المتزايد في السوق.تم تعزيز جزء كبير من هذا الطلب من خلال الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي في عهد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي حدد صناعة التراث والقطاع الثقافي باعتبارهما فرصتين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وكذلك وسيلة لتشكيل هوية وطنية مشتركة للشباب المتزايد في السعودية.في ضواحي الرياض، يتم تحويل الدرعية، مسقط رأس آل سعود، إلى وجهة ثقافية باعتبارها جزءا من مشروع بقيمة 17 مليار دولار أطلق عليه "بوابة الدرعية". في هذه العاصمة التاريخية، سيتم افتتاح حي الطريف للعامة في كانون الثاني (يناير) المقبل، الذي يكشف عن عدة كيلو مترات من الممرات المليئة بمئات من المباني التي تم ترميمها، إلى جانب صالات المتاحف والمعارض التي ترصد تاريخ العاصمة.يقول باور: "يريد السعوديون أن تحتل الدرعية، المهد الروحي للمملكة، مكانها بين المواقع التراثية العظيمة في العالم. يقولون إن ثقافتنا وثيقة الصلة بالعالم".يظهر الاندفاع نحو السياحة الثقافية في أماكن أخرى من الخليج. لطالما نصبت رأس الخيمة، الواقعة في أقصى شمال الإمارات، نفسها وجهة للاستمتاع بأشعة الشمس والبحر مع ميزة إضافية تتمثل في التضاريس المتنوعة، من ضمنها سلاسل الجبال الأكثر إثارة للإعجاب في الإمارات.مع تضرر السياحة العالمية بسبب فيروس كورونا، تحولت رأس الخيمة إلى الوجهة الأكثر طلبا محليا خلال الجائحة. انخفض عدد السياح 35 في المائة فقط في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس)، إذ تم استبدال سكان الإمارات الذين يقضون عطلاتهم في الإمارة بالزوار الأجانب.قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "ما جعلنا جذابين هو الطبيعة والمساحات المترامية الأطراف التي تجعل التباعد الاجتماعي مريحا. ونعتقد أن الجانب الثقافي جزء أساسي من الجاذبية".أضاف فيليبس أن الإمارة تتجاوز الآن سياحة المغامرات المدفوعة بالطبيعة، بما في ذلك أطول مسار انزلاقي في العالم، لتسليط الضوء على تاريخ الإمارة.تعمل الحكومة منذ أعوام على جمع المعلومات وترميم المواقع وإيجاد الخبرات للاستفادة من تاريخ يعود إلى المستوطنين الأوائل منذ سبعة آلاف عام.الجزيرة الحمراء، المهجورة منذ ستينيات القرن الماضي، هي آخر قرية تقليدية قائمة في الإمارات. تم ترميمها لعرض العمارة الحجرية المرجانية للمناطق الساحلية في الخليج، وهي تقدم للزوار لمحة هادئة عن الحياة قبل اكتشاف النفط، مع حصن ومنازل مزخرفة مملوكة لتجار اللؤلؤ.أثبتت مزرعة لؤلؤ في بحيرة تقع أسفل جبال الحجر في رأس الخيمة أنها واحدة من أسرع مناطق الجذب نموا في الإمارة. فيها يتعرف الزوار على تاريخ صيد اللؤلؤ الذي انتهى في الثلاثينيات من القرن الماضي باختراع اللؤلؤ الاصطناعي.يعتقد فيليبس أنه بمرور الوقت، سيكون أكثر من 20 في المائة من عروض السياحة في الإمارة ثقافيا. يقول: "تم وضع رأس الخيمة من أجل المغامرات (السياحية). والآن تنوعنا وأصبحت الثقافة تشكل جزءا كبيرا من السياحة فيها".قلعة البحرين من المواقع الخليجية الأخرى التي لا بد من زيارتها. تحت هذا المثال الفريد للحصن البرتغالي، يمكن للزوار رؤية الاكتشافات الأثرية المستخرجة من الأرض، التي ترصد التاريخ الكامل لدول الخليج، التي تعود إلى الفترة من العصر اليوناني الروماني حتى العصر البرونزي.واحة بهلاء في عمان موقع آخر ينبغي للسائح زيارته. تشكل قلعتها الرائعة الجزء الغالب فيها ويعود تاريخها إلى القرن الـ13. مدينة بهلاء المسورة والمليئة بالمنازل المبنية من الطوب اللبن كانت ذات يوم عاصمة السلطنة، وهي مثال بارز على العمارة الإسلامية في العصور الوسطى، يقدم إلى جانب ذلك تطبيقات عملية على هندسة المياه التاريخية.واحة العين في الإمارات هي الأخرى موقع لا تكتمل زيارة الخليج إلا برؤيته. داخل مدينة الحدائق في أبو ظبي، تعود واحة العين إلى 4500 عام، عندما روض سكانها الأوائل الصحراء بزراعة الأفلاج التقليدية. هنا يمكن للزوار أن يتجولوا عبر ممرات مظللة تحت مظلة من 147 ألف نخلة.