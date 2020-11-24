رغم تحسن العادات الغذائية.. ارتفاع معدلات زيادة الوزن بين سكان ألمانيا  

أعلنت الجمعية الألمانية للتغذية (دي جي إي) اليوم عن ارتفاع معدلات زيادة الوزن بين سكان ألمانيا وذلك على الرغم من تحسن العادات الغذائية.

وأوضحت الجمعية أن الناس في ألمانيا صاروا يكثرون من أكل الخضروات ويقللون من تناول اللحوم، وصاروا يكثرون من تناول المياه المعدنية وشاي الفواكه والأعشاب.

وذكرت الجمعية في تقريرها الرابع عشر للتغذية أن زيادة الوزن بين الرجال أكثر منها بين النساء في كل الفئات العمرية.

ولفتت الجمعية إلى أن 60% من الرجال و37% من النساء في الشريحة العمرية بين 18 إلى 65 عاما، يعانون زيادة الوزن، ونوهت إلى أن هذه الاتجاه آخذ في الزيادة مع التقدم في العمر، كما تكثر زيادة الوزن بين الحوامل أو البدانة ويصبن بشكل متزايد بسكري الحمل.

ورصد التقرير تراجع في استهلاك الفاكهة ومنتجات الحبوب والبطاطس الطازجة، فيما ارتفع استهلاك الجبن ولحوم البقر والعجول والطيور.

من جانبه، قال كورت جيدريش من جامعة ميونخ التقنية إن هذا الاتجاه يتعارض مع النظام الغذائي النباتي الذي توصي به الجمعية لتغذية كاملة القيمة وفقا للألمانية.