بتكوين تبلغ 19 ألف دولار لأول مرة في 3 سنوات

بلغت بتكوين 19 ألف دولار اليوم للمرة الأولى في ثلاث سنوات تقريبا، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.

زادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم بنحو 160 بالمئة من هذا العام بدعم من طلب على الأصول مرتفعة المخاطر وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة وإقبال على الأصول التي تعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن العملات المشفرة ستحظى بقبول واسع النطاق.

وبحسب (رويترز) ربحت بتكوين أكثر من 37 بالمئة في نوفمبر وحده.