نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 8.5% في الربع الثالث

قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة قياسية بلغت 8.5 بالمئة في الربع الثالث من العام، إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئيا من تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة "كوفيد-19" في فصل الربيع.

وبحسب (رويترز) انطوت القراءة على تعديل بالرفع لتقدير أولي سابق لنمو عند 8.2 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وجاء بعد هبوط 9.8 بالمئة في الربع الثاني.