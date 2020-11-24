5.8 مليون أسرة أمريكية عرضة لفقدان منازلهم وسط تداعيات كورونا

ذكرت وكالة الألمانية مساء الاثنين أنه من المتوقع أن يفقد ملايين الأمريكيين منازلهم بحلول نهاية العام الجاري، مما يزيد من المعاناة التي تسببها جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مسح لمكتب الإحصاءات الأمريكي أن نحو 8ر5 مليون شخص قالوا إن تعرضهم للإخلاء أمر محتمل جدا خلال الشهرين المقبلين.

وأضافت أن ذلك يمثل ثلث 8ر17 مليون أسرة أمريكية متخلفة عن سداد الإيجارات أو مدفوعات الرهن العقاري.

ويعتقد ما يقرب من نصف الأسر التي لا تسدد مدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري في أركنساس وفلوريدا ونيفادا أن هناك "فرصة قوية" للإخلاء بحلول أوائل كانون ثان/يناير. وهذا يعادل أكثر من 750 ألف منزل حيث يمثل الإخلاء أكبر مصدر للقلق،

وفقا للمسح. يأتي هذا وسط استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا التي قتلت أكثر من 257 ألف أمريكي حتى الآن، مع توقعات من جانب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يفتك ذلك الفيروس بـ 30 ألفا آخرين بحلول منتصف كانون أول/ديسمبر.