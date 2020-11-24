الليرة التركية تنخفض 1 % مع تعزيز المستثمرين مراكزهم من العملات الأجنبية والذهب

انخفضت الليرة التركية 1.3 في المائة مقابل الدولار أمس، إذ عزز المستثمرون المحليون مراكزهم من العملات الأجنبية والذهب بعد ارتفاع قوي للعملة التركية في الآونة الأخيرة.وبحسب "رويترز"، تراجعت الليرة إلى 7.76 من إغلاق الجمعة الماضي عند 7.65. وارتفعت الليرة من مستوى قياسي منخفض 8.58 هذا الشهر بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بنهج للاقتصاد أكثر اتساقا مع السوق بعد تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين، وعقب زيادة أسعار الفائدة 475 نقطة أساس الخميس الماضي.إلى ذلك، كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية أمس أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد انخفض 59.4 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) ليبلغ 1.74 مليون، إذ تستمر معاناة الاقتصاد للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في عشرة أشهر من العام 72.5 في المائة إلى 11.2 مليون.يشار إلى أن بيانات من معهد الإحصاء التركي الجمعة الماضي كشفت أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض 2.2 في المائة إلى 80.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 81.9 في الشهر السابق، ما يشير إلى حالة من الحذر بعد تحسن لفترة وجيزة في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.وتسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للاقتصاد في نيسان (أبريل)، حين انخفضت ثقة المستهلكين بشدة، ويشير مستوى الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.وتراجع المؤشر، الذي يعكس الوضع المالي للأسر التركية، مقارنة بالأشهر الـ12 الماضية إلى 66.6 نقطة مقابل 69.4 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر).وارتفع المؤشر، الذي يعكس توقعات الأسر بالنسبة للوضع المالي خلال الشهور الـ12 المقبلة من 79 نقطة الشهر الماضي إلى 79.5 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). وانخفض مؤشر التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العام خلال الشهور الـ12 المقبلة من 81.4 نقطة الشهر الماضي إلى 78.7 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). كما انخفض المؤشر، الذي يعكس الاستعداد للإنفاق على السلع الدائمة خلال الشهور الـ12 المقبلة من 97.4 نقطة الشهر الماضي إلى 96.2 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر).