أسواق المال العالمية تصعد بدعم الآمال بتعاف اقتصادي سريع

صعدت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس بدعم من آمال بأن أول لقاح لكوفيد - 19 قد يكون متاحا في غضون أسابيع، وهو ما جدد الرهان على تعاف اقتصادي سريع العام المقبل.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 69.34 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 29332.82 نقطة في بداية جلسة التداول.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 9.28 نقطة، أو 0.26 في المائة، إلى 3566.82 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 61.79 نقطة، أو 0.52 في المائة، إلى 11916.76 نقطة.من جهتها، أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة أمس مع تجاذب السوق بين علامات على تقدم في تطوير لقاح مضاد لكوفيد - 19 والتهديد المتمثل في الضرر الاقتصادي الناتج عن قيود واسعة على الأعمال لاحتواء قفزة في الإصابات بالمرض.وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في ستة أشهر خلال تشرين الثاني (نوفمبر).وكانت أسواق الأسهم العالمية قد صعدت في وقت سابق أمس عندما قالت شركة أسترازينيكا إن لقاحها لكوفيد - 19 الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالا بنسبة 90 في المائة.لكن أسهم الشركة هبطت 3.8 في المائة بينما أخذ المتعاملون في الحسبان انخفاض معدل الفعالية مقارنة بمنافسيها "فايزر" التي أعلنت حتى الآن عن أعلى معدل للفعالية عند 95 في المائة، و"موردنا" التي أعلنت عن نسبة فعالية 94.5 في المائة.وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.2 في المائة بعد أن كان صعد بما يصل إلى 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية.والمؤشر القياسي مرتفع نحو 40 في المائة من مستوياته المنخفضة التي سجلها في آذار (مارس) مدعوما بفيض من إجراءات التحفيز، لكن المكاسب ما زالت تقيدها بيانات تشير إلى تعثر التعافي الاقتصادي من الركود الذي سببته الجائحة.إلى ذلك، أغلقت البورصات الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس، إذ عزز مزيدا من الأنباء المشجعة بشأن لقاح لكوفيد - 19 معنويات المستثمرين وأثار موجة تفاؤل حيال تعاف أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي.وارتفعت أسعار النفط، وهي حافز أساسي لأسواق المال في منطقة الخليج، بأكثر من 1 في المائة موسعة مكاسب الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى تعاف للطلب نتيجة للتجارب الناجحة للقاحات.وقفز المؤشر الرئيس في دبي 1.3 في المائة إلى 2354 نقطة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.4 في المائة في حين تقدم سهم بنك دبي الإسلامي نحو 1 في المائة.وقالت دبي، إن معدل النمو الاقتصادي قد يحقق زيادة تصل إلى 1 في المائة بسبب اعتزام الإمارات توسيع نطاق نظام التأشيرة "الذهبية"، الذي يمنح إقامة في البلد الخليجي لعشرة أعوام، ليشمل مزيدا من الفئات.وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي على ارتفاع 0.8 في المائة إلى 4974 نقطة، وصعد سهم شركة اتصالات 2.4 في المائة، بينما ارتفع سهم "الدار العقارية" 1.7 في المائة.وصعد مؤشر قطر 1.2 في المائة إلى 10330 نقاط، وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1461 نقطة. وتقدم مؤشر 0.4 في المائة إلى 3627 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 6172 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مرتفعا 0.3 في المائة إلى 10885 نقطة. وقفز سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 4.9 في المائة في حين تقدم سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أكثر من 5 في المائة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات أمس مكاسب قدرها 3.2 مليار جنيه، ليصل إلى 632.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية 2.9 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه تعاملات سوق الأسهم.