«نمو» تتراجع للجلسة الثانية .. وقيمة التداول عند 44.6 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية، لتغلق عند 19615 نقطة فاقدة 104 نقاط بنحو 0.5 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 37 في المائة إلى 44.6 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 304 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة إلى 1250 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهمي "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 590 ريالا، و"الصمعاني" بنحو 0.56 في المائة ليغلق عند 248 ريالا. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 168.40 ريال، يليه "سمو" بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 67.70 ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.18 في المائة ليغلق عند 27.80 ريال.وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 34 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 6.9 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بقيمة 3.2 مليون ريال.