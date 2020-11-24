الذهب يهبط 2 % إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بفعل بيانات أمريكية قوية

هبطت أسعار الذهب 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر أثناء التعاملات أمس، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد - 19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول عالية المخاطر.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1832.51 دولار للأوقية "الأونصة" عند الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ الـ21 من تموز (يوليو).وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.17 في المائة إلى 1831.60 دولار للأوقية.وانخفضت الفضة 2.6 في المائة إلى 23.51 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2.8 في المائة إلى 919.23 دولار للأوقية.وطمأن ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي الأسواق الجمعة الماضي بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة لديهما عديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد، بعد أن قرر سحب أموال عدد من برامج الإقراض لدى المركزي الأمريكي بحلول نهاية العام.وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى "سي.إم.سي ماركتس"، "من المفارقات، أن الفشل في تقديم حزمة مالية يدعم الذهب"، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك مزيد من التعويل على دعم المركزي الأمريكي الذي سيكون على الأرجح في صورة سيولة وخفض أسعار الفائدة نتيجة لذلك.إلى ذلك، قال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، "إن بنك جيه بي مورجان جنى إيرادات قياسية بلغت نحو مليار دولار منذ بداية العام من تداول وتخزين وتمويل المعادن النفيسة، متجاوزا بفارق شاسع البنوك المنافسة".وأوجد فيروس كورونا مصدرا غير متوقع للثروة لبنوك الاستثمار التي تتعامل في الذهب والفضة وغيرهما من المعادن النفيسة بأن أثار مشتريات ضخمة من المستثمرين.لكن "جيه بي مورجان" كان المهيمن مع نمو حصته في السوق.وشكلت إيرادات البنك الأمريكي بحلول منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) ما لا يقل عن نصف الإيرادات التي تتوقع شركة الاستشارات "ماكينزي سي آي بي انسايتس" أن تحققها أكبر عشرة بنوك استثمارية هذا العام من المعادن النفيسة التي تراوح بين 1.7 مليار دولار وملياري دولار.وقالت المصادر "إن قسم السلع الأولية في البنك يتجه نحو جني أكثر من 1.5 مليار دولار هذا العام، وقد يتحدى "جولدمان ساكس" على لقب صاحب أكبر دخل.وذكر جورج كوزنتسوف خبير الأسواق في "ماكينزي سي آي بي انسايتس" أنه نادرا ما حققت بنوك الاستثمار فرادى إيرادات تزيد على مليار دولار في السلع الأولية في الأعوام القليلة الماضية، وأن أيا منها لم يحقق قط أكثر من نحو 600 مليون دولار في المعادن النفيسة في عام واحد.