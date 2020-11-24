مكاسب النفط تتواصل بدعم من لقاحات كورونا وآمال تعافي الطلب وتحسن معنويات المستثمرين

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع بسبب التجارب الناجحة على لقاح كورونا التي بدلت معنويات السوق وزادت الأمال في تعاف قريب للطلب العالمي على النفط الخام، إضافة إلى اتساع التوقعات بشأن قرار "أوبك+" في الاجتماع الوزاري الموسع الأسبوع المقبل الذي من المرجح أن يمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الراهنة إلى العام المقبل.

وتلقت الأسعار دعما من الأجواء الإيجابية المحيطة بالاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب شراسة الموجة الثانية، وهو ما استدعى الدخول في إغلاق اقتصادي موسع، وقد أدت تفاهمات الدول الكبرى خلال أعمال قمة مجموعة العشرين التى استضافتها السعودية على مدار يومين إلى تأكيد التنسيق الدولي في مواجهة الجائحة علاوة على ضمان التوزيع العادل للقاحات الجديدة.

وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون "إن الخام حقق مكاسب جيدة في الأيام الأخيرة بسبب أنباء لقاحات كورونا الإيجابية خاصة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تحسن ملموس في توقعات الطلب العالمي على النفط الخام والوقود، كما عزز أسعار النفط الخام تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط".

وأشار المختصون إلى أن أنباء اللقاح الجديد أدت إلى تأثيرات إيجابية أيضا في العقود الأجلة للنفط الخام حيث ارتفعت أسعارها، موضحين أن أسعار النفط الخام ربحت نحو 20 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري فور إحراز شركات الأدوية تقدما سريعا في إنتاج اللقاحات.

وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية "إن أسعار النفط الخام استهلت الأسبوع على ارتفاع جيد بعدما ازدادت معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بفعل التقدم الملموس في جهود احتواء وباء كورونا على الرغم من استمرار الإصابات المرتفعة والسريعة، لكن آفاق الطلب أصبحت أكثر إيجابية وتراجعت إلى حد كبير مخاوف تعثر الطلب وانحسر القلق من ركود اقتصادي واسع".

وأضاف أن "عوامل أخرى ساعدت على دعم مسيرة تعافي الأسعار وفي مقدمتها توقعات قوية بتراجع "أوبك+" عن ضخ مزيد من الإمدادات مطلع العام الجديد بفعل تخفيف قيود خفض الإنتاج والاحتفاظ بمستوى تخفيضات مرتفع إلى حين حدوث انتعاش قوى في مستوى الطلب في ظل آفاق إيجابية للغاية بشأن احتواء وشيك للوباء في الشهور المقبلة".

من جانبه، أكد ألكسندر بوجل المستشار في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية أن المكاسب السعرية في بداية الأسبوع قد تستمر إذا استمرت كثير من العوامل المساعدة ومنها ضعف الدولار، مشيرا إلى أن التفاؤل بقرب انحسار الوباء جعل السوق تتطلع إلى مرحلة ما بعد انتهاء العدوى المتزايدة وإنهاء إجراءات الإغلاق، مبينا أن السوق تتوقع تشديدا سريعا للإمدادات في المستقبل.

وأضاف أن "بيانات أخرى إيجابية ظهرت أخيرا تشير إلى أن هناك دلائل على أن السوق تتجه بالفعل نحو انخفاض المخزونات النفطية حيث أظهرت تقارير دولية انخفاض كمية النفط المخزنة في ناقلات في البحر إلى 115 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) الماضي".

من ناحيته، قال لوكاس برتريهير المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز "إن الطلب الآسيوي يظهر أداء جيدا ومؤشرات متسارعة على الانتعاش والاقتراب من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة"، مبينا أن الصين بدأت في تسريع وتيرة سحب مخزوناتها النفطية المرتفعة نتيجة مزيج من انتعاش الطلب المحلي وانخفاض الواردات بسبب استخدام مصافي التكرير المستقلة معظم حصتها.

ولفت إلى أهمية اجتماع "أوبك+" الأسبوع المقبل الذي سيناقش مستجدات السوق وآليات التفاعل بين العرض والطلب والمخزونات في ضوء التوقعات الإيجابية الجديدة بعد اقتراب اللقاحات المعتمدة من الانتشار تجاريا في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن استمرار قيود الإنتاج سيمنح فرصة أكبر أمام الطلب لتجاوز المحنة الراهنة وسرعة التعافي، موضحا أن وضع السوق قد يكون أكثرا توازنا وإيجابية بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية "إن أزمة الجائحة كان لها تداعيات واسعة على صناعة التكرير العالمية وقد عانت كثيرا المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا أزمة اقتصادية عميقة"، مبينا أن خطط التحول والانتقال في مجال الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري تحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى ضخ استثمارات واسعة، ولذا فإن التوقعات طويلة الأجل للطلب على النفط ستظل متماسكة.

ولفتت إلى صعود صناعة التكرير أخيرا في الصين والهند والشرق الأوسط، حيث يبيع مصدرو النفط مزيدا من النفط الخام لآسيا بينما تراجع الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا، مشيرة إلى تقارير دولية تؤكد أن مصافي التكرير الصينية أصبحت بالفعل قوة متنامية في الأسواق الدولية للبنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى.

وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط 1 في المائة أمس، ليواصل مكاسبه، إذ يتوقع المتعاملون تعافيا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا.

وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في كبح الإنتاج.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا ما يعادل 1.4 في المائة إلى 45.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا ما يوازي 1.2 في المائة إلى 42.91 دولار للبرميل. وقفز الخامان 5 في المائة الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في "أكسي" وهي شركة خدمات مالية "تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير، والتوقعات بأن اجتماع "أوبك+" في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة إلى ستة أشهر".

قالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير أمس "إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد قد يكون فعالا بنسبة 90 في المائة بالاعتماد على نظام جرعة واحدة".

وتجتمع "أوبك+" يومي 30 تشرين الثاني (نوفمبر) والأول من كانون الأول (ديسمبر) لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من 7.7 مليون برميل يوميا من كانون الثاني (يناير) لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 43.38 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 43.12 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 42.05 دولار للبرميل".