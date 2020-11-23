شروط استحقاق المعاش والفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد

اعتمد مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي مشروع نظام الضمان الاجتماعي الجديد لمدة عامين لحين تطبيق القرار بعد 120 يوما من نشره بالجريدة الرسمية على ان تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع خطط وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيقه

وبحسب القرار فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستبدأ استقبال الطلبات الجديدة تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية على أن تقوم الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق معها لإجراء مسح ميداني لبحث وتقييم مستفيدي الضمان.

كما نص القرار على أن التقديم للحصول على الضمان يعد موافقة من قبل صاحبه على الحصول على كل المعلومات من الجهات الحكومية او القطاع الخاص وذلك لتقدير الاستحقاق الشهري على أن يتم إبلاغ المتقدم في غضون 20 يوما من تاريخ تقديم الطلب بقبول أو رفض طلب التقديم وإيضاح سبب الرفض بالتفصيل.

وبين القرار شروط الاستحقاق وهي كالآتي :

1 - أن يكون سعوديا مقيما في المملكة اقامة دائمة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

2 - أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد المحتسب للمعاش.

3 - أن ينطبق عليه معاير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

4 - أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمة المجتمعية وفقا لما تحدده اللائحة.

فيما استثنت مادة شرط الجنسية السعودية الفئات التالية :

1 - المرأة غير السعودية المتزوجة من السعودي.

2 - الأرملة والمطلقة غير السعودية التي لها أبناء سعوديون.

3 - أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي

4 - الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقة تنقل.

وحددت اللائحة مستفيدي الضمان بـ 3 فئات كالآتي :

1 - مستفيد غير قابل للتأهيل

2 - مستفيد قابل للتأهيل

3 - مستفيد غير قادر على العمل