انخفاض عدد الوافدين الأجانب إلى تركيا 59.4 % في أكتوبر

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الاثنين أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 59.4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر ليبلغ 1.74 مليون، إذ تستمر معاناة الاقتصاد للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول عشرة أشهر من العام 72.5 بالمئة إلى 11.2 مليون.