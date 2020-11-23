"باركليز" يبقي على توقعاته لسعر النفط عند 53 دولارا للبرميل في 2021

أبقى بنك باركليز اليوم الاثنين على توقعاته لسعر النفط لعام 2021 وتوقع أن يبلغ خام برنت 53 دولارا للبرميل بفعل ضبط منظمة أوبك وحلفائها للإنتاج واستنادا إلى تعزيز لقاح محتمل لكوفيد-19 الطلب في النصف الثاني من العام، بحسب ما نشرت "رويترز".

وكتب البنك في مذكرة أن إنتاج لقاحات عالية الفعالية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحول للطلب إذ قد يُفضي لتعاف اقتصادي أكثر استدامة.

وتوقع أن يسجل مزيج برنت في المتوسط 53 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولارا للبرميل العام المقبل.

وقالت مصادر لرويترز إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما، فيما يعرف بأوبك+، يميلون لتأجيل زيادة مزمعة للإنتاج في يناير كانون الثاني، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية تم الاتفاق عليها في العام الجاري.

وأضاف البنك "نتوقع أن ترجئ أوبك+ زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري".

كما قال جولدمان ساكس هذا الشهر إنه يتوقع أن ترجئ المجموعة زيادة الإنتاج المزمعة.