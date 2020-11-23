مختبر بريطاني: لقاح "أسترازينيكا أكسفورد" فعال بنسبة 70% للوقاية من كوفيد-19

أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني في بيان أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وقال المختبر إنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل. هذا اللقاح أقل إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90%.