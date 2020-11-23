رغم ارتفاع حدة المضاربات .. الأسهم السعودية تغلق على اللون الأخضر بأعلى سيولة في 3 جلسات

ارتفعت الأسهم السعودية تسع نقاط لتغلق عند 8588 نقطة بنحو 0.11 في المائة، بينما استقر مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية دون تغير يذكر عند 1144 نقطة. وارتفعت السيولة بنحو 8 في المائة لتصل إلى 13 مليار ريال هي الأعلى منذ ثلاث جلسات، ورغم ارتفاع نشاط السوق نسبيا إلا أن السوق عجزت عن الحفاظ على ذروة مكاسبها المحققة أثناء الجلسة البالغة 0.59 في المائة لتفقد معظمها في نهاية الجلسة. في المقابل لا تزال الأسهم المضاربية تتصدر الارتفاعات والاستحواذ على السيولة ليظهر استمرار شهية المخاطرة لدى المتعاملين، إلا أن ذلك قد لا يستمر في ظل عجز السوق في اختراق 8600 نقطة التي تشكل حاجز مقاومة قوية، وعادة ما تنشط الضغوط البيعية عندها.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8594 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8629 نقطة رابحا 0.59 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8588 نقطة رابحا تسع نقاط بنحو 0.11 في المائة. وارتفعت السيولة 8 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 13 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 452 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 6 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 517 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع 13 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.72 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "أبو معطي" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال، يليه "باتك" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 37.55 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 39.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند مائة ريال، يليه "بحر العرب" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 95.90 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنحو 3.55 في المائة ليغلق عند 68 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 594 مليون ريال، يليه "فيبكو" بقيمة 543 مليون ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" بقيمة 475 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية