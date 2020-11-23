لمحة في خبايا الخصائص الفيزيائية للقاحات كوفيد المنتظرة

لقاحان فعالان للغاية في الوقاية من كوفيد - 19، يستخدمان التكنولوجيا الثورية نفسها، ثبت أنهما يشكلان فتحا علميا، لكن الاختلافات في طريقة تصميم الحقن التي ستؤثر في سرعة زيادة الإنتاج وكيفية توزيعهما.

اللقاحان – أحدهما أنتجته شركة موديرنا الأمريكية والآخر من خلال شراكة بين فايزر وبيونتيك الألمانية – سجل كلاهما معدلات فعالية أعلى من 94 في المائة في التجارب السريرية، ما أثار آمالا عالمية في أنهما يمكن أن يوفرا طريقا للخروج من الوباء.

يوجد في قلب كلتا الحقنتين خيط من الحمض الريبي النووي المرسال mRNA - وهو تسلسل من نحو ألفي حرف كيميائي حيوي للشفرة الجينية التي تحمل تعليمات إلى جهاز المناعة لدى المتلقي، للتعرف على عدوى فيروس كورونا ومكافحتها. لم يتم استخدام هذه التكنولوجيا قط في لقاح من قبل.

يستخدم لقاح موديرنا 100 ميكروجرام من الحمض النووي الريبي RNA لكل جرعة، بينما تستخدم حقنة فايزر – بيونتيك 30 ميكروجراما فقط، ما يجعل إنتاجه أسهل وأقل تكلفة، كما أوضح زولتان كيس، وهو باحث في مركز تصنيع اللقاحات المستقبلية في إمبريال كوليدج لندن.

يفترض أن يمكن ذلك فايزر – بيونتيك من زيادة إنتاج لقاحهما بسرعة أكبر من اللقاح الذي تنتجه منافستهما في الولايات المتحدة. أشار علماء المناعة إلى أنه لم يتضح بعد سبب احتياج حقنة موديرنا إلى جرعة أكبر من الحمض النووي الريبي.

قال ألكسندر إدواردز، الأستاذ المشارك في تكنولوجيا الطب الحيوي في جامعة ريدينج: "من المعروف أنه من الصعب جدا على الدخلاء أن يكتشفوا بالضبط ما يوجد داخل اللقاح. لكن كيفية تجميعه يمكن أن يكون لها تأثير كبير في كيفية عمله". على الرغم من أن الحمض النووي الريبي في كل منهما هو نفسه بشكل أساسي، قد تكون هناك اختلافات طفيفة في التسلسل الجيني ما يجعل لقاح فايزر – بيونتيك أكثر فعالية في جرعات صغيرة.

أوضح البروفيسور إدواردز أن "إنتاج الحمض النووي الريبي للقاحات الحمض النووي الريبي المرسال يتم من خلال عملية كيميائية بدلا من العمليات البيولوجية المستخدمة لإنتاج لقاحات أخرى، التي تتضمن بيئات لزراعة الخلايا"، مضيفا أنه يتم تغييره بشكل طفيف عن "النوع الجامح" من الحمض النووي الريبي الموجود بشكل طبيعي في الفيروس، لجعله أكثر استقرارا ويسهل على الخلايا البشرية قراءته.

في كل من لقاحي موديرنا وفايزر – بيونتيك، يتم تغليف الحمض النووي الريبي في "جسيمات نانوية دهنية". هذه القطرات المجهرية من السائل الزيتي – يبلغ قطرها نحو 0.1 ميكرون – تحيط بالتعليمات الوراثية الهشة وتحميها أثناء تصنيعها ونقلها وحقنها في النهاية في البشر. قال العلماء إن تكوين الجسيمات النانوية الدهنية يختلف قليلا في اللقاحين، مع عدد من الآثار المترتبة على ذلك.

بحسب البروفيسور إدواردز: "يمكن لهذه الجسيمات النانوية أن تعطي دفعة سحرية للتركيبة. قد تكون لديك قائمة بالمكونات لكنك لا تعرف كيف يتم دمجها لإنتاج جزيئات بأفضل حجم وشكل. هناك أوجه تشابه قوية لذلك مع إنتاج الغذاء – قد تعرف مكونات كاتشب هاينز لكن لا يمكنك صنعه".

تحصل فايزر – بيونتيك على الجسيمات النانوية من "أكويتاس"، وهي شركة كندية متخصصة، بينما طورت موديرنا تكنولوجيا الدهون الخاصة بها.

قال مايك واتسون، وهو رئيس سابق للقاحات في موديرنا: "فن وتحدي تطوير الجسيمات النانوية هو الجمع بين الدهون ذات الخصائص الفيزيائية المختلفة بطريقة تعمل على استقرار الحمض النووي الريبي مع أكبر قدر ممكن من الفعالية".

في كلتا الحالتين، هناك حاجة إلى التخزين البارد للحفاظ على الجسيمات النانوية في حالة جيدة ولإيقاف تحلل الحمض النووي الريبي المرسال. لكن في حين أن لقاح موديرنا مستقر بما يكفي لكي يتحمل التخزين لمدة ستة أشهر عند درجة حرارة 20 مئوية تحت الصفر، وهي درجة حرارة الفريزر المنزلي أو الفريزر الطبي القياسي، يجب تخزين لقاح فايزر – بيونتيك ونقله في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.

نتيجة لذلك، بمجرد الموافقة على لقاح موديرنا من قبل السلطات التنظيمية، يمكن توزيعه "بسهولة أكبر وبتكلفة أقل"، كما قال الدكتور كيس، من إمبريال.

كان على شركتي فايزر وبيونتيك تصميم "حاويات حرارية" خاصة يمكنها الحفاظ على المنتج لمدة تصل إلى 15 يوما عند درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر عند إعادة تعبئتها بانتظام بالثلج الجاف. تحتوي كل حاوية على مقياس حرارة مرتبط بنظام تحديد المواقع العالمي GPS، الذي يتتبع درجة حرارته وموقعه عبر شبكة توزيع فايزر. لذلك متطلبات درجة الحرارة ستجعل من الصعب توزيع اللقاح في الدول التي لا تمتلك سعة تخزين كافية لسلسلة التبريد مثل كثير من الدول في إفريقيا وآسيا.

في المقابل، لقاحات الفيروس الغدي قيد التطوير، مثل اللقاح الذي أنتجته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، يمكن تخزينها لعدة أشهر دون حاجة إلى تجميد. بدلا من استخدام الحمض النووي الريبي المرسال، يربط لقاح أكسفورد جينات البروتين الشوكي في فيروس كورونا المستخدمة لإثارة استجابة مناعية بفيروس غدي غير ضار، الذي ينقلها إلى الخلايا البشرية. قالت سارة جيلبرت، قائدة فريق أكسفورد، إن لقاحها مستقر في درجات حرارة الثلاجة العادية بين 2-8 درجات مئوية.

من المحتمل أيضا أن تؤثر الاختلافات في طريقة صياغة دهون فايزر – بيونتيك وموديرنا في طريقة عمل كل حقنة. قال بريان فيرجسون، وهو باحث في علم المناعة في جامعة كامبريدج: "تتمتع الجسيمات النانوية الدهنية ببعض النشاط المساعد، حيث توفر القليل من الالتهاب مع التطعيم الذي يساعد الجهاز المناعي على صنع الأجسام المضادة والخلايا التائية التي تستهدف فيروس سارس-كوف -2".

هناك طريقة أخرى قيد التطوير من قبل كلية إمبريال وهي في مرحلة الاختبارات السريرية المبكرة، وهي لقاح الحمض النووي الريبي المضخم ذاتيا، الذي ينتج المزيد من النسخ من نفسه بعد الحقن في الخلايا البشرية. قال الدكتور كيس إن هذا النهج يمكن أن يقلل في النهاية من كمية الحمض النووي الريبي اللازمة إلى أقل من ميكروجرام واحد لكل جرعة.