شكوك حول استمرار تسهيلات واشنطن المالية لمكافحة الجائحة

مستقبل تسهيلات الإقراض الطارئة من الاحتياطي الفيدرالي بات الآن موضع شك نتيجة للانقسامات في واشنطن، ما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن انتهاء موعدها دون تجديد يمكن أن يعيد إشعال تقلبات الأسواق المالية في الوقت الذي يفقد فيه الانتعاش الاقتصادي زخمه.

منذ آذار (مارس)، طرح البنك المركزي الأمريكي 13 تسهيلا ائتمانيا لضمان حصول الشركات والبلديات، من مختلف الأحجام، على وصول سهل ورخيص إلى الائتمان طوال فترة الركود الناشئة عن الوباء.

البرامج تسمح للاحتياطي الفيدرالي بضخ تريليونات الدولارات في الأسواق المالية من خلال شراء سندات الشركات، بما في ذلك بعض السندات الخطرة والسندات الصادرة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، وقروض للشركات متوسطة الحجم، ودعم أسواق التمويل قصيرة الأجل.

تم إنشاء التسهيلات بموجب صلاحيات تسمح للبنك المركزي بإجراء عمليات شراء الأصول في "ظروف غير عادية وملحة"، وزاد حجمها المحتمل بشكل عجيب بفضل أموال من الخزانة الأمريكية لتغطية الخسائر.

من المقرر أن تنتهي صلاحية 12 تسهيلا في 31 كانون الأول (ديسمبر)، ما يشكل معضلة لواضعي السياسات في الأسابيع الأخيرة من العام. وفي حين يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس المجلس جاي باول، يميل إلى تمديدها، كما فعل قبل الموعد النهائي السابق في أيلول (ٍسبتمبر)، إلا أن وزارة الخزانة – التي تتعين موافقتها على التمديد – لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستمضي قدما.

أعرب باول الأسبوع الماضي عن تفضيله الإبقاء على التسهيلات سارية المفعول على المدى القريب، على الرغم من أنها لا تستخدم حاليا على نطاق واسع، ما يعني أنه يرى أن الأشهر القليلة المقبلة قد تكون "صعبة للغاية" بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

قال في حدث افتراضي أمام مجلس منطقة الخليج الثلاثاء: "عندما يحين الوقت المناسب، ولا أعتقد أن الوقت قد حان أو أصبح قريبا جدا، سنضع هذه الأدوات بعيدا".

أوضح كثير من المستثمرين أيضا أن صانعي السياسة يجب أن يتعاملوا بحذر، بالنظر إلى المخاطر التي تشكلها الزيادة العالمية في حالات كوفيد - 19.

قال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في "بي جي أي إم فيكسد إنكوم" والوكيل السابق لوزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية: "بالنظر إلى حقيقة أننا ما زلنا بين فكي أزمة فيروس كورونا وهذه تسهيلات إقراض فعالة ومصممة جيدا، فإن الحجة الداعية إلى إبقائها سارية خلال الشهرين المقبلين قوية للغاية".

أضاف إد الحسيني، وهو محلل للعملات وأسعار الفائدة في "كولومبيا ثريدنيدل": "إنها مقامرة جريئة أن تنهي البرامج. يبدو أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للمقامرة".

أبدت إدارة ترمب بعض الشكوك. كشفت وزارة الخزانة أخيرا لأعضاء لجنة الرقابة في الكونجرس، التي تراقب التسهيلات نيابة عن المشرعين، أنها لا تدعم تمديد البرنامج لشراء السندات قصيرة الأجل مباشرة من الولايات وبعض الحكومات المحلية.

ودعا السناتور الجمهوري باتريك تومي من ولاية بنسلفانيا، وهو عضو في لجنة الرقابة، إلى إنهاء البرنامج المعروف باسم تسهيلات السيولة البلدية.

قال خلال جلسة استماع في أيلول (ٍسبتمبر)، في إشارة إلى مشروع قانون الإغاثة في آذار (مارس) الذي قدم للاحتياطي الفيدرالي 454 مليار دولار من حقوق الملكية من وزارة الخزانة: "تأتي البيانات الاقتصادية بقوة أكبر مما توقعه كثيرون، واستخدام هذا البرنامج لفعل أي شيء أكثر مما كان ينوي القيام به – كان توفير سيولة مؤقتة – سيكون، في تقديري، غير متسق مع نية الكونجرس حين أقر قانون كيرس Cares".

قال إيان كاتز، وهو محلل للسياسة الاقتصادية في كابيتال ألفا بارتنرز: "السؤال الحقيقي هنا هو التدخلات السياسية. ليس من الواضح ما إذا كان البيت الأبيض المنتهية ولايته يريد ذلك. قد يشعرون برغبة في ترك الديمقراطيين يحاولون حل الموضوع".

لم ترد وزارة الخزانة على طلب للتعليق.

انتعشت الأسواق بقوة في الأشهر التي تلت إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تسهيلات الطوارئ والإجراءات الأخرى لدعم الاقتصاد، التي تضمنت خفض أسعار الفائدة إلى الصفر والتعهد بشراء كمية غير محدودة من سندات الحكومة الأمريكية. حلقت الأسهم الأمريكية إلى ارتفاعات جديدة وأصبحت الظروف المالية أسهل بحسب بعض المقاييس عما كانت عليه قبل الوباء.

نتيجة لذلك، لم يتم حتى الآن نشر سوى جزء بسيط من الأموال المخصصة لهذه التسهيلات. وفقا لحسابات "فاينانشيال تايمز" المستندة إلى بيانات الاحتياطي الفيدرالي المنشورة الأسبوع الماضي، يتم حاليا نشر 89.6 مليار دولار فقط من المبالغ المتوافرة لدى البنك المركزي. وهذا أقل من ذروة بلغت 107 مليارات دولار في تموز (يوليو) ويمثل نحو 3 في المائة من الحد الأدنى البالغ 2.6 تريليون دولار الذي قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيجعله متاحا.

في بيان صدر في وقت سابق هذا الشهر، أعرب الأعضاء الخمسة في لجنة الرقابة التابعة للكونجرس عن دعمهم، بالإجماع، للاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن شراء سندات الشركات، نظرا لقوة الانتعاش. لكن لا يوافق جميع الأعضاء على وجهة نظر تومي القائلة إن برنامج تسهيلات السيولة البلدية – الذي قدم حتى الآن 1.7 مليار دولار فقط، أو 0.3 في المائة من قدرته البالغة 500 مليار دولار – يجب إنهاؤه، نظرا للضغط المتزايد على ميزانيات حكومات الولايات والحكومات المحلية.

قال عضو اللجنة بهارات رامامورتي، وهو مساعد سابق للسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس: "إنهاء هذه التسهيلات طواعية الآن خلال ما يمكن أن يكون ذروة الأزمة سيكون أمرا لا يمكن الدفاع عنه".

أضاف في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز": "في هذه المرحلة، السبب الوحيد الذي يجعل وزارة الخزانة تقرر عدم تمديد هذه التسهيلات هو أنها تريد عمدا تقويض قدرة إدارة بايدن القادمة على التعامل مع هذه الأزمة".

كما تقدم المستثمرون بالحجة التي تقول إن برنامج إقراض الشارع الرئيس البالغ 600 مليار دولار، الذي يتضمن شراء الاحتياطي الفيدرالي للقروض التي تقدمها البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ينبغي أن يتم تمديده. حتى الأسبوع الماضي بقي المبلغ المستخدم من البرنامج عند أقل من خمسة مليارات دولار.

يعتقد كثير من المشاركين في السوق أنه إذا سمح الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة بانقضاء موعد صلاحية التسهيلات الشهر المقبل، فمن المرجح أن جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، سيعيدها بسرعة بعد توليه منصبه في كانون الثاني (يناير).

لكن قد يتبين أن الفترة الفاصلة غير مستقرة، ما يؤكد ما يسميه محمد العريان، رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج: "وضع الخسارة في جميع الحالات" التي تجد البنوك المركزية نفسها فيها نظرا لمدى العمق الذي خاضته حتى الآن في الأسواق المالية.

قال: "إنهم يخسرون إذا حاولوا الخروج، لأنهم قد يتسببون في عدم الاستقرار المالي ويخاطرون بإلحاق الضرر بالاقتصاد الحقيقي. وإذا فعلوا المزيد، فإنهم يشعلون فتيل الإفراط في اتخاذ المخاطر، كما أنهم يفقدون القدرة على إبقاء السياسة النقدية كما هي بسبب التباعد بين الاقتصاد الحقيقي والأسواق".