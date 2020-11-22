إصدارات صكوك الشركات في مصر ستبلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية 2020

قال سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الأحد إن إصدارات الشركات في مصر من الصكوك ستبلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية هذا العام.

والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تُحتسب عليها فائدة وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد، بحسب "رويترز".

وأضاف عبد الفضيل في مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان ثروة كابيتال إصدار إحدى شركاتها التابعة صكوكا بقيمة 2.5 مليار جنيه أن بلاده تستهدف مضاعفة "رقم إصدارات هذا العام خلال 2021 باذن الله".

وأصدرت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة صكوك بقيمة ملياري جنيه في سبتمبر الماضي.