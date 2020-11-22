باستثناء فبراير .. الرياض في 2020 أقل حرارة من العام الماضي

سجلت الرياض خلال أكتوبر الماضي انخفاضا ملحوظا في متوسط درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية وذلك استنادا إلى قراءات محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأوضحت البيانات الصادرة أنه وفق مراجعة القراءات المسجلة خلال 2020 حتى نهاية أكتوبر بأن معظم الأشهر خلال العام الحالي قد سجلت انخفاضا في متوسط درجات الحرارة مقارنة بـ 2019 باستثناء فبراير الذي سجل ارتفاعا بمقدار درجة مئوية واحدة فقط كما لوحظ وجود تفاوت بين متوسط درجات الحرارة الصغرى المسجلة في محطات الرصد بمختلف أنحاء المدينة خلال أكتوبر 2020 حيث سجلت المحطات داخل المدينة ما يقارب 27 درجة مئوية ومحطات الرصد بالطرق سجلت ما يقارب 28 درجة مئوية أما المحطات خارج المدينة فسجلت ما يقارب 25 درجة مئوية خلال الشهر ذاته في 2020.

وأشارت البيانات إلى أن محطة رصد جودة الهواء بوادي حنيفة استمرت في تسجيل أقل درجات للحرارة خلال 2020 ويعود ذلك لبعدها على النطاق العمراني في المدينة وانتشار الغطاء النباتي مما يجعلها منطقة مناسبة للتنزه بأجوائها المعتدلة قياسا بوسط المدينة ومن الجدير بالذكر أن درجة الحرارة الصغرى في محطة الرصد بوادي حنيفة وصلت إلى ما يقارب 12 درجة مئوية وحين مقارنتها بأعلى المحطات تسجيلاً لدرجات الحرارة الصغرى نجد أن محطة الرصد في حي العمل سجلت ما يقارب 17 درجة مئوية في اكتوبر وحين مقارنة درجة الحرارة العظمى نجد أن محطة الرصد بوادي حنيفة سجلت أيضا أقل درجة بما يقارب 38 درجة مئوية مقارنة بنفس المحطة وسط المدينة في حي العمل التي سجلت ما يقارب 39 درجة مئوية مما يجعلها أعلى المحطات تسجيلا لدرجات الحرارة في أكتوبر.

ويوفر تطبيق جودة هواء الرياض لسكان المدينة بيانات حول حالة الملوثات الغازية والجسيمات العالقة وقياس بيانات درجات الحرارة بشكل آلي ويمكن تحميله من خلال متجري (آبل وجوجل) والتعرف على درجات الحرارة والعديد من المعلومات الأخرى المتوفرة لكل محطة من المحطات الـ 17 الموزعة في أنحاء المدينة.