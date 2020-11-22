مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوقع نجاح حظر "وي تشات" و"تيك توك"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إنه يتوقع نجاح محاولات الرئيس دونالد ترمب لحظر تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك" الصينيين "في النهاية".

وذكرت "الألمانية" أنه نتيجة لأوامر قضائية، تم تعليق التحركات التي اتخذتها إدارة ترمب لتقييد منصتي التواصل الاجتماعي المملوكتين للصين في الولايات المتحدة بسبب ما وصف بأنه أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال مستخدمو التطبيقين إن عمليات الحظر كانت مدفوعة بسياسات عام الانتخابات وليس بمخاوف أمنية حقيقية.

ولكن أوبراين قال في فعالية في العاصمة الفيتنامية هانوي: "نحن نبحث الآن - قضايا المحكمة هذه جارية، لذا سوف تنتظر الحكومة الفيدرالية لترى ما تخبرنا به محاكمنا ما يمكننا أو لا يمكننا فعله فيما يتعلق بهذا الحظر".

وقال: "أعتقد أنه في النهاية سيتم فرض سلطة الرئيس فيما يتعلق بحظر هذين التطبيقين وأعتقد أنه حتى لو كان هناك تغيير في الإدارة، فسيتم تنفيذ هذا الحظر".

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، بمراجعة المخاطر الأمنية المحيطة بتطبيق تيك توك .

وذكر أوبراين أن الإدارة سوف تبحث أيضا بشأن الشركات الصينية الأخرى التي لديها تطبيقات تحظى بشعبية في الولايات المتحدة والتي تأخذ الكثير من البيانات من الشعب الأمريكي.

وقال: "نحن نلقي نظرة على هذه التطبيقات أيضا وقد يتم اتخاذ إجراءات. سوف يتعين علينا أن نرى ما يقرر الرئيس القيام به".