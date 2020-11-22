لتشجيع الناس على الفحوص.. هونج كونج تمنح 645 دولارا لمن تثبت إصابته بكورونا

قالت وزيرة الصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، إن المدينة سوف تمنح مبلغ 5000 دولار من عملة هونج كونج (645 دولارا أمريكيا) لمرة واحدة لأي شخص بها ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة .

وقالت تشان إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سوف يعلن تفاصيل خطة المنحة.

وقالت إن الحكومة تقوم بإنشاء خمسة مراكز فحص مجتمعية أخرى، إضافة إلى المراكز الأربعة العاملة بالفعل.

وبحسب "الألمانية" ستفرض هونج كونج قيودا اجتماعية جديدة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا لدرجة أدت إلى الإعلان أمس السبت عن تأجيل فقاعة سفر مزمعة بين هونج كونج وسنغافورة لمدة أسبوعين.

