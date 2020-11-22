"الخضري": تعيين عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن صدور قرار مجلس إدارتها ( بالتمرير) بتاريخ 21-11-2020بتعيين المهندس عبدالله بن عبدالعزيز المزروع عضوا في لجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارا من يوم الاحد بتاريخ 22-11-2020 وحتى نهاية دورة المجلس الحالية التي تنهي بتاريخ 06- 05-2023

وقد بدأت عضوية المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز المزروع في مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بتاريخ 09 - 11- 2020 من خلال انتخابه من قبل جمعية المساهمين .