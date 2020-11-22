للحد من انتشار "كورونا".. البرتغال تحظر السفر الداخلي وتغلق المدارس

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا يوم السبت إن البرتغال ستحظر السفر الداخلي وتغلق المدارس قرب عطلتين مقبلتين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا قبل نهاية السنة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وسيتم حظر السفر بين البلديات من الساعة 11 مساء 27 نوفمبر حتى الخامسة من صباح الثاني من ديسمبر، ثم مرة أخرى من الساعة 11 مساء الرابع من ديسمبر حتى الخامسة من صباح التاسع من ديسمبر لمنع التنقل خلال العطلات العامة في أول ديسمبر والثامن من الشهر نفسه . وستعطل المدارس يوم الاثنين قبل هاتين العطلتين في الوقت الذي سيتعين فيه على المتاجر الإغلاق مبكرا. ويتم تشجيع أرباب العمل على منح العمال عطلة للحد من نشاط السفر.

وقال كوستا في مؤتمر صحفي "لا يزال لدينا عدد كبير جدا من الحالات التي تشكل تهديدا لصحتنا".

وأضاف كوستا إن الكمامات أصبحت الآن إلزامية أيضا في مكان العمل بعد أن كانت إجبارية فقط في الأماكن التجارية العامة والمغلقة.

وسجلت البرتغال 62 حالة وفاة و6472 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم السبت معظمها في شمال البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 255970 حالة مع 3824 حالة وفاة.