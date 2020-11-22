بوتين: المشكلات التي واجهتها البشرية غير مسبوقة .. أزمة اقتصادية لم يعرف العالم مثلها

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة العمل لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا للعالم بأسره، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتقديمه لجميع الدول التي تطلبه، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وتحدث بوتين عن منظمة التجارة العالمية، قائلا إنه لا بديل عنها لكنها بحاجة إلى التطوير. فيما وصف المستوى الكبير للبطالة والفقر بأنهما أهم تحد يواجهه العالم الآن.وقال بوتين، خلال اجتماع مجموعة العشرين، إن نمو الاقتصادات الوطنية قد تعرض لتقويض خطير، وإن الوباء أودى بالفعل بمئات الآلاف من الأرواح، وفقد الملايين وظائفهم ودخلهم. وتابع قائلا "دور مجموعة العشرين هنا هو منع حدوث ذلك".وأضاف، "إن حجم المشكلات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوق، فهناك أزمة اقتصادية منهجية، لم يعرف حجمها العالم منذ الكساد الكبير".وأشار إلى أن "تخفيض قيمة العملات الوطنية، خاصة بالنسبة للدول منخفضة الدخل، يحمل مخاطر كبيرة في حالة الجائحة، حيث تتراجع عائداتها المالية، بينما تتزايد الحاجة إلى تخصيص أموال لمكافحة فيروس كورونا، وبالتالي زيادة تكلفة خدمة الديون العامة".وأوضح بوتين قائلا، "تؤيد روسيا مشروع القرار الرئيس للقمة الحالية الذي يهدف إلى توفير لقاحات فعالة وآمنة للجميع. دون شك، يجب أن تكون أدوية التحصين في المجال العام. وبلدنا روسيا، على استعداد لتزويد المحتاجين باللقاحات التي طورها علماؤنا".