وزير الاستثمار: السعودية تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021

أكد وزير الاستثمار أن 2020 كان عاما استثنائيا من حيث حجم التحديات بسبب الجائحة. وقال المهندس خالد الفالح خلال جلسة نقاش مصاحبة لفعاليات قمة العشرين : أن المجموعة تبحث إنقاذ العالم من آثار الجائحة.

وقال وزير الاستثمار "يسعدني القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مجال تركيزي، سجل في النصف الأول زيادة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي".

كما قال الفالح إن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021. وقال أيضا إن رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى، وإن البلاد تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين.