وزيرة البحث العلمي الألمانية: لقاحات كورونا الجديدة تراعي معايير السلامة

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، آنيا كارليتسيك، أن اللقاحات المحتملة الجديدة المضادة لفيروس كورونا المستجد ستكون مطابقة لمعايير السلامة.

وقالت الوزيرة: "اللقاح سيلبي نفس معايير السلامة مثل جميع اللقاحات الأخرى. هذا يعني أيضا أن السلطات ستستمر في تقديم الدعم الوثيق بعد الموافقة وتراقب سلامة وفعالية اللقاح بعبارة أخرى، بالضبط كما يسير الأمر في المعتاد.. لذا لا داعي للقلق.. التطعيم سيظل طوعي تماما".

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل أوضحت من قبل أنها تتوقع الموافقة على لقاح مضاد لكورونا في أوروبا بحلول ديسمبر أو عقب بداية العام الجديد مباشرة. وأعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية وشريكتها الأمريكية في تطوير اللقاح "فايزر" أمس الجمعة أنهما أعدا بالفعل طلبا للموافقة على لقاحهما في أوروبا, وفقا للألمانية.