مصر: 16.4 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة الأسبوع الماضي

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 200 مليون جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر629 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، إذ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ، ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.9% ، مسجلاً 2010.25 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.88%، لينهي التعاملات عند مستوى 2937.87 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 16.4 مليار جنيه من خلال تداول 2.543 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية.