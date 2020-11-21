وول ستريت تغلق على انخفاض وسط تزايد حالات كورونا وآمال اللقاح

أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم الجمعة، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تطورات التحفيز المالي ومخاوف بشأن طول عملية توزيع اللقاحات وزيادة إجراءات الإغلاق على مستوى الولايات لمحاربة جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار، وذلك بحسب رويترز.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 219.75 نقطة، بما يعادل 0.75 بالمئة، إلى 29263.48 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 24.33 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 3557.54 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 11854.97 نقطة.