الصحة العالمية تعلق إدراج "ريمديسيفير" في قائمة أدوية علاج كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إنها علقت إدراج ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد للأدوية من قائمتها التي تطلق عليها قائمة التأهيل المسبق التي تضم كل الأدوية الرسمية المستخدمة معياريا كعلاج في الدول النامية بعد أن أصدرت إرشادا يحذر من استخدامه مع مرضى كوفيد-19 في المستشفيات، وفقا لـ"رويترز".

وقال طارق جسارفيتش "نعم علقنا إدراجه في القائمة... التعليق هو مؤشر للدول على أن منظمة الصحة العالمية، بما يتسق مع إرشادات العلاج، لا توصي الدول باستخدام العقار لعلاج كوفيد".

وأضاف أن المنظمة ليست على دراية بقيام أي جهات دولية بتزويد الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بهذا العقار.