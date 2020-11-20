أمين "مجلس التعاون" : جهود السعودية الاستثنائية في المجموعة ستصنع مستقبل أفضل للجميع

أشاد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السعودية لقمة العشرين والتي تنعقد افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وثمن الأمين العام الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها السعودية خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين على الرغم من الظروف التي اجتاحت العالم أجمع حيث أثبتت المملكة دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على كافة المستويات خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين الأمر الذي سينعكس إيجابا على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والعمل على مستقبل أفضل للجميع.

مؤكدا بأن هذه الرئاسة المستحقة وهذا النجاح الكبير يمثلان علامة فارقة في مسيرة مجموعة العشرين الأمر الذي يجعلنا جميعا في دول مجلس التعاون نشعر بالفخر والاعتزاز بقدرات وإمكانيات ونجاح السعودية في قيادة أعمال هذه القمة. متمنيا للمملكة وشعبها الكريم دوام التقدم والنجاح في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد