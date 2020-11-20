خُمس الأطفال في العالم يعيشون في مناطق نزاعات

ذكرت منظمة "انقذوا الأطفال" الإغاثية أن واحدا من بين كل خمسة أطفال تقريبا في العالم يعيشون في مناطق مجاورة على نحو مباشر لنزاعات مسلحة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة أن 426 مليون فرد دون سن 18 عاما عاشوا في مناطق تشهد نزاعات في عام 2019 وقالت سوزانا كروجر، الرئيسة التنفيذية لفرع المنظمة في ألمانيا: "خلف الأرقام البحتة تتوارى مصائر مفزعة للأطفال".

ووفقا للتقرير، يجري تشويه أو قتل نحو 25 طفلا يوميا منذ عام .2010 ومن بين الدول الأكثر خطورة على الأطفال في عام 2019 أفغانستان والعراق وسورية، وكذلك دول أفريقية مثل الكونغو ومالي ونيجيريا. وأشارت الدراسة إلى تعذر إجراء ترتيب للدول لأسباب تتعلق بقاعدة البيانات.

وبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق نزاع ثاني أعلى مستوى له العام الماضي، بعد مستواه القياسي عام 2017، بواقع 433 مليون طفل. ورصد التقرير زيادة واضحة على المدى الطويل: ففي عام 1990، في السنة الأولى التي أُجري فيها الدراسة، كان هناك حوالي 249 مليون طفل يعيشون في مناطق نزاعات.

ويصنف التقرير المناطق حسب حدة الصراع. ففي المناطق منخفضة الكثافة، يموت ما يصل إلى 25 طفلا كل عام بتورط من جماعة مسلحة واحدة على الأقل في قتلهم. وفي المناطق عالية الكثافة، يبلغ المعدل 1000 طفل أو أكثر.

وبحسب التقرير، فإن هناك 160 مليون طفل يعيشون في الآونة الأخيرة في هذه المناطق.

ووفقا للتقرير، حُرم الأطفال بشكل خاص من الحصول على المساعدات الإنسانية في عام 2019. وقد حدث ذلك أكثر من 4400 مرة - ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في عام 2017 ، وتضمن التقرير لأول مرة حالات من المناطق الفلسطينية والسودان وليبيا.