شركات طيران أمريكية تحذر من تباطؤ الطلب على السفر قبل موسم العطلات

بدأ الانتعاش الذي كانت تتوقعه شركات الطيران الأمريكية لموسم السفر خلال العطلات في التذبذب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس أمريكان ايرلاينز جروب، روبرت إسوم، قوله اليوم الخميس، في مؤتمر "سكيفت" إن القفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تسببت في "إضعاف" حجوزات السفر.

وفي وقت سابق اليوم، اقتفت شركة يونايتد ايرلاينز هولدنجز أثر ساوث ويست ايرلاينز في التحذير من أن المزيد من العملاء يلغون رحلاتهم.

وقالت يونايتد في تقرير للهيئة المنظمة لأسواق المال الأمريكية: "هناك تباطؤ في نظام الحجوزات وارتفاع في الإلغاءات نتيجة للقفزة الأخيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد19-".

ويهدد التباطؤ مساعي شركات الطيران بتحقيق زيادة متواضعة في مبيعات تذاكر السفر خلال موسم العطلات بنهاية عام انهارت فيه صناعة السفر الجوي جراء جائحة فيروس كورونا.

وكانت يونايتد تقوم قبل أسبوعين فقط بإضافة رحلات طيران لأسبوع عيد الشكر، قائلة إنها تتوقع أزحم أسبوع لها منذ مارس الماضي.

ويحاول مسؤولون حكوميون الآن اثناء المواطنين عن السفر. وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحدث جهة تدعو الأمريكيين للبقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الشكر.