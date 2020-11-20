لبنان: إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 111946

عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم الخميس إلى 111946 إصابة بعد تسجيل 1909 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،فيما ارتفع عدد الوفيات إلى .868 وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل1909 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1884 من بين المقيمين و 25 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 111946 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 868 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 328 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء .63404 ويجري حالياً تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي قضى بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين ابتدءً من الرابع عشر من نوفمبر الحالي بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضاً.

وتقوم وزارة الصحة بتجهيز المستشفيات الحكومية خلال فترة الإقفال العام بالمزيد من الأسرة المخصصة لاستقبال مرضى كورونا.

واستثني من الإقفال القطاعات الحيوية، وعلى رأسها "المطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية والمصارف والجيش وقوى الأمن ووزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد".

كما استثني من قرار الإقفال "كل ما يرتبط بالصناعة والاستيراد والتصدير ونقل البضائع والمحاكم "،بحسب "الألمانية".

واتخذ وزير الداخلية قراراً قضى بمنع التجول من الخامسة مساءً لغاية الخامسة من صباح اليوم التالي اعتباراً من السبت 14 نوفمبر وحتى صباح 30 منه، وكذلك تقييد حركة السيارات من خلال اعتماد نظام المفرد لأيام الإثنين والأربعاء والجمعة، والمزدوج لأيام الثلاثاء والخميس والسبت، باستثناء السيارات العمومية والسيارات المستأجرة والشاحنات والصهاريج والدراجات النارية على أن يمنع التجول لكافة أنواع السيارات يوم الأحد.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.