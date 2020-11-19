رابطة الدوري السعودي تمنح 9 أندية الرخصة الآسيوية

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة محمد السليم، والمحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر، ومقرر اللجنة عبدالله العسيري، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2020 - 2021م لأندية (الهلال، والنصر، والأهلي، والوحدة، والفيصلي، والشباب، والتعاون، والفتح، والفيحاء)، وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، والبنية التحتية، والإدارية، والقانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بحسب واس.

كما قررت اللجنة عدم منح أندية (الرائد، والاتفاق، وأبها، وضمك، والاتحاد، والحزم، والعدالة) الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2020 - 2021م، وذلك لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة, الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال 5 من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.

وأكدت لجنة التراخيص، أنها عملت خلال الفترة الماضية من خلال إدارة التراخيص بالرابطة على تعريف الأندية بمتطلبات التراخيص عبر إقامة ورش عمل، وزيارات متعددة للأندية، والتواصل الدائم مع الأندية لإبداء الملاحظات وتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في استكمال الأندية المعايير في المواعيد المحددة بالنظام الإلكتروني للتراخيص، علماً أنه قد جرى تمديد المواعيد الزمنية لاستيفاء بعض المعايير وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن وذلك بسبب جائحة كورونا التي أثرت على استمرار الأنشطة الرياضية، وكان هناك تعاون وتفهم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن.

