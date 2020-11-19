دراسة: تحتاج ألمانيا 440 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في 2030

خلصت دراسة نُشِرَتْ نتائجها اليوم ، إلى أن ألمانيا ستحتاج في عام 2030 إلى ما لا يقل عن 440 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية، بل ربما 843 ألفا.

أجرى الدراسة المركز الوطني للتحكم والمراقبة بتكليف من وزارة النقل الاتحادية.

وأوضحت النتائج أن عدد نقاط الشحن العامة يتوقف على عدد نقاط الشحن الخاصة التي ستكون موجودة عندئذ ومدى استنفاد طاقة أعمدة الشحن العامة وعدد مرات استخدام نقاط الشحن السريع، بحسب "الألمانية".

وبحسب بيانات الرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه، فإن عدد نقاط الشحن العامة المتاحة الموجودة حاليا في ألمانيا يبلغ 33 ألفا.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه من المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية والهجين التي سيتم ترخيصها في ألمانيا إلى 14.8 مليون سيارة في غضون عشرة أعوام، وتوقع معدو الدراسة توافر نقاط شحن عندئذ في 61% من مرآب السيارات الخاصة في أماكن السكن، بما يعادل سبعة ملايين نقطة شحن خاصة ستغطي 41% من التيار الكهربائي المخصص لشحن السيارات صديقة البيئة.

ورأى معدو الدراسة أن " نقاط الشحن العامة المكملة ستكون لهذا السبب ضرورية للغاية وستغطي 32% من كمية الطاقة المحملة، فيما سيغطي الـ27% المتبقية أعمدة الشحن التابعة لأماكن صف السيارات التابعة للشركات".